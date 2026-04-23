Pepe Jiménez Sevilla, 23 ABR 2026 - 22:05h.

Mírala cara a cara, que es la Segunda

García Plaza lamentó en varias ocasiones la "paupérrima" primera parte del Sevilla

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Este Sevilla no levanta cabeza. Ni el cambio de entrenador, ni la victoria ante el Atlético de Madrid, ni los mínimos cambios en la idea blanquirroja permiten a los del Sánchez-Pizjuán ser optimistas y Luis García Plaza, técnico sevillista, empieza a entender la razón. Su frustración en sala de prensa así lo dice.

Porque García Plaza cerró el encuentro con un enorme enfado y con la sensación de haberse chocado con lo mismo que se han chocado todos los que ocuparon su puesto previamente: este equipo es mucho más bonito que bueno.

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Todos y cada uno de los entrenadores, incluido García Plaza, han destacado que este equipo "debe y puede dar más" por la supuesta calidad que tiene, pero todos y cada uno han detectado un problema que parece no solucionarse en Nervión.

Las continúas desconexiones del Sevilla

García Pimienta hablaba de "pequeños detalles" en los minutos finales, Matías Almeyda comentó en repetidas ocasiones la necesidad de madurar e incluso "aprender a empatar" y García Plaza, frustrado, también ha evidenciado esas desconexiones persistentes de su equipo.

"El primer gol... seis vídeos les he puesto sobre esto, diciéndoles que el Levante saca rápido. Les he insistido en que, después de cada falta, había que colocarse rápido, que el Levante sacaba rápido. Fútbol, no hay más", lamentaba antes de insistir en que "les habré puesto seis cortes sobre esto y nos ha pasado".

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El entrenador, que asegura haberles pedido en el descanso "que sean futbolistas", se ha chocado con la realidad y tras la derrota ante el Levante, ya adopta el discurso de Almeyda: "Este club es muy grande, este escudo es muy grande, pero este equipo está luchando por no descender. Tienen que entenderlo, el año pasado ya les pasó lo mismo", decía en sala de prensa después de indicar en DAZN que "alguien en el vestuario lo ha dicho, que deben ser conscientes dónde están en la tabla ahora mismo".