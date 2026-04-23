Así va el golaveraje particular del Sevilla FC con sus rivales por el descenso

Álvaro Borrego 23 ABR 2026 - 21:49h.

Los sevillistas lo tendrían perdido con Levante, Mallorca y Valencia, pero se lo ganan a Oviedo y Alavés

El calendario que le queda al Sevilla y a sus rivales directos en las últimas 6 jornadas

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Un doblete del exsevillista Iván Romero deja al Sevilla FC al borde del abismo. A falta de seis jornadas para el final de LALIGA los de Luis García Plaza solo tienen un punto por encima de la zona de descenso que ahora ocupa el Alavés. La parte baja de la clasificación se ajusta a más no poder y en este tipo de escenarios la permanencia podría decidirse por detalles, de ahí que convenga repasar cómo estarían los enfrentamientos directos en lo referente al golaveraje particular. En caso de empatar a puntos, resultará fundamental haber salido victorioso en sus duelos particulares. Y en este caso los sevillistas lo tienen ganado con dos de los tres clubes que ocupan actualmente el descenso, pero perdido con casi todos los de arriba.

El Sevilla FC tiene el golaveraje particular ganado al Real Oviedo y al Alavés, ahora mismo rival más cercano por la permanencia. En caso de haber empate a puntos con alguno de ellos, los sevillistas quedarían por encima. Los dos empates a dos obtenidos con el Elche igualan a los dos equipos en el golaveraje particular, por lo que el desempate debería resolverle por el general, en función de goles anotados totales y goles encajados. Una faceta de la cual saldrían derrotados los sevillistas por ahora, dado que los de Eder Sarabia están en -7 y los de García Plaza en -14.

Por su parte, el Sevilla FC tendría perdido el golaveraje particular con el Levante, que ahora se queda a dos puntos de los sevillistas, y también con Valencia y Mallorca. Si empatase a puntos con alguno de ellos, los de Luis García Plaza terminarían por debajo en la clasificación.