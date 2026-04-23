Así funciona el Draft de la NFL desde dentro en la sala secreta de los Chargers

Juan Pérez 23 ABR 2026 - 13:46h.

Un vistazo completo a la sala de estrategia de una franquicia

Los 3 grandes rumores de la NFL en la previa del Draft 2026

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El desglose de los tres días del Draft de la NFL arranca en la noche de este jueves 23 de abril con la jornada inicial, la más sonada de todas por las proyección de los jóvenes universitarios. Desde fuera la alfombra roja brilla con luz propia pero la realidad de los equipos en la discusión por elegir a las estrellas es muy diferente, una sala cerrada con decenas de especialistas para evaluar al segundo cuál es el mejor pick para la franquicia.

La sala de estrategia de un equipo de la NFL es un torbellino de ideas cruzadas hasta llegar a la decisión final del General Manager en busca del mejor talento de la generación en cada puesto del draft. En ese estado de análisis continuado, Los Ángeles Chargers desvelan ese espacio al completo con todos los detalles entre pantallas, simbología y el posible tablero de traspasos de la mano de tres referentes: Chad Alexander, Maya Harvey y Corey Krawiec.

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La toma de decisiones de un equipo en la noche del Draft de la NFL pasa por muchos nombres, tanto de los ojeadores como del General Manager, pero también de un equipo muy amplio de profesionales. Maya Harvey por ejemplo es la encargada del desarrollo de sistemas y es la que abre el vídeo de los Chargers explicando qué hay en cada esquina de esa sala de estrategia para llegar al nombre adecuado en cada momento. El subgerente general Chad Alexander y el director de estrategia Corey Krawiec también son dos de los roles presentes en la noche del Draft.

El primer impacto de la sala está en una pantalla gigante que suma más de 30 televisores para aunar el trabajo de meses en una sola imagen con miles de detalles. En ella aparecen todos los jugadores del Draft de la NFL 2026 con diferentes símbolos, todos reflejado con decenas de detalles que se esconden en más de 393 líneas de código para cada uno. Sólo de un vistazo los especialistas de los Chargers pueden diferenciar todo lo que necesitan de ese jugador universitario a punto de dar el paso: posición, actuación en el combine o diferentes símbolos.

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En la iconografía de los jugadores está su propia definición, de un vistazo se ve toda la historia completa de quiénes son y es así gracias al trabajo de Maya (especialista en el desarrollo de sistemas). Cada detalle significa algo como por ejemplo la presencia de un martillo ligado a un nombre, lo que aclara que es muy trabajador y un jugador incansable. Como ese hay decenas de arquetipos para definir jugadores a ojos de los analistas y ojeadores que ayudan al General Manager a tomar la decisión definitiva en el momento, pero a ojos de alguien externo genera un impacto total.

Lo que hace 13 o 14 años eran simplemente unos imanes según cuentan los especialistas de los Chargers, ahora es pura tecnología avanzada implementada en una pared digital que se ha trabajado durante meses. Ahora el trabajo es diferente, hay una parte de reunión verbal donde los ojeadores y el General Manager van tomando decisiones, y Maya va concretando sus peticiones en el tablero digital.

La clave de esa pantalla es no sólo el resultado de los ojeadores durante meses, sino también de los entrenadores, que forman parte de las reuniones constantes hasta llegar a la decisión final. En el vídeo los especialistas de los Chargers explican que esas reuniones son las más largas de la temporada, porque empiezan a primera hora del lunes hasta la tarde del sábado, y duran todo el día porque es un trabajo de todo el año. Lo bueno de esa pantalla es que todos los presentes tienen una aplicación para hacer modificaciones puntuales al jugador. Hay unas etiquetas básicas, como la referencia universitaria (si es de primer o segundo año), pero hay otras que se modifican.

Otra de las partes más interesantes de esa pantalla gigantesca es la calculadora de traspasos, porque en el momento en el que un equipo te llama para elegir pick, todo puede cambiar en cuestión de segundos. Por eso la agilidad de la pantalla ayuda a ejecutar movimientos inesperados con más rapidez a sabiendas de la cuenta atrás para elegir jugador. Eso en el tablero digital aparece representado como diferentes opciones que luego se debaten al final, incluidas con todos los detalles.

El impacto de un vídeo como este que refleja el 'detrás de las cámaras' en una noche tan especial como la del Draft de la NFL aplica no sólo al funcionamiento del equipo, sino al trabajo que hay detrás. Toda una temporada de ojeo con un equipo de reclutamiento activo pasa ahora a datos, a una contarerreloj y al avistamiento de perfiles totalmente diferentes en una lucha agónica por certificar el sueño americano.