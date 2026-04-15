Los Washington Commanders mudan la piel para la temporada 26/27

Juan Pérez 15 ABR 2026 - 17:23h.

Recuperan el logo 'Spear W' para el uniforme alternativo

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La temporada 26/27 para Washington Commanders implica una vuelta a lo clásico con el drástico cambio visual de los tres nuevos uniformes para los próximos meses. La unificación de una misma idea cambia el estilo hasta la fecha con la presentación de las tres equipaciones con el borgoña, el blanco y el negro como colores dominantes junto al dorado habitual de la franquicia.

A la espera de los últimos movimientos en el entorno del draft, los Commanders están en la búsqueda de una identidad propia para alinearse a las expectativas de Jayden Daniels. El quarterback debe ser el faro de un equipo que se ha apelmazado ante las lesiones de su líder, y desde el año revelación con la final de conferencia a la decepción de la última temporada, hay un gran interrogante sobre cómo afrontar los próximos meses. Y entre tanto, una nueva piel multiplicada por tres.

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El borgoña y oro define a los Commanders con una misma paleta de colores que se refuerza en algunos aspectos, como por ejemplo en el regreso de los pantalones dorados tanto para la primera equipación como para la blanca. De hecho hay un patrón en los pantalones para poder intercambiarlos con cualquiera de las dos primeras equipaciones en favor de un estilo totalmente denovado.

El primer enlace con el pasado pasa por la elección local con ese tono borgoña tan característico que revisita la década de los 80 y 90 sin los mencionados bordes modernos. El acabado brillante del casco, la nueva tipografía y la máscara dorada son los tres cambios principales, este último el más destacado por conectar directamente con la etapa de los equipos que consiguieron un trofeo bajo el mandato de Joe Gibbs.

El segundo uniforme, el blanco con dorsales en borgoña junto a los detalles dorados del hombro, es una réplica de la primera pero con una transformación del color. El verdadero cambio está en el all-black de la alternativa, la gran novedad del bloque principalmente por la incorporación de un símbolo nuevo, el logo 'Spear W'. Este nuevo emblema es una forma de trazar otro vínculo más con el pasado porque 'the spear' significa la punta de lanza, un golpe visual que viaja mucho más atrás para alinearse a los años 60.

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Al igual que se hizo en los uniformes retro del 2002, el equipo introduce el lema al igual que lo hace con la lanza en el vídeo promocional de las equipaciones. Es una manera de representar ese estatus guerrero que forma parte del propio nombre de la franquicia de Washington, una puesta en escena mucho más agresiva que sólo aparecerá en esa equipación alternativa denominada 'Hail Raiser'.

Los Commanders afrontan una semana movida en el draft para saber cuál es el enfoque de la temporada a la espera de conocer la situación actual de Jayden Daniels tras su grave lesión. El último choque contra los Seahawks acabó con una dislocación en el hombre que le forzó a perderse toda la temporada en un partido donde forzó sin necesidad. Ahora falta ver si ese rookie repleto de garra puede volver al 100% en septiembre para demostrar algo que la gran temporada de hace un par de años no es algo pasajero.