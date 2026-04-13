Los 3 grandes rumores de la NFL en la previa del Draft 2026

Juan Pérez 13 ABR 2026 - 16:51h.

De la situación de A.J. Brown a la posible salida de Sam LaPorta

Fernando Mendoza, el quarterback favorito para ser el pick 1 del draft de la NFL

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La ruta hacia el draft 2026 de la NFL tiene a la gran mayoría de equipos pendiente de una gran cantidad de movimientos que puede transformar la competición para la 26/27. Con varios Pro Ball encima de la mesa entre rumores de mercado, las rondas, el compromiso de los millones en algunas renovaciones y las jóvenes promesas por llegar son un cóctel repleto de dudas donde aparecen tres jugadores con brillo que lo pueden cambiar todo.

La toma de decisiones de las franquicias según los movimientos del draft es una de las constantes más divertidas en el deporte americano enfrascado en la dinámica de convertir a los mejores prospectos en estrellas de los equipos más necesitados. Esa ventana es una oportunidad para los más desfavorecidos, pero también para equipos con necesidades para dar un giro de 180 grados, tanto para conseguir alguna estrella como para deshacerse de una a cambio de rondas. Reestructuración, cambio de cromos o apuesta para buscar el anillo, tres espacios claros para entender la situación de A.J. Brown, Sam LaPorta y y J.J. McCarthy.

A.J. Brown suena para los Patriots

La estrella de Philadelphia Eagles está en la mira del mercado en la previa del draft por el peso de su contrato ante la rumorología por parte de New England Patriots. Es uno de los nombres más relevantes por su situación, pero es carne de traspaso en el día de las eleccciones porque su situación cambia mucho si el movimiento se ejecuta antes o después del draft. Si los Eagles esperan a que pase el draft, pueden desplazar más millones para conservar un límite salarial más alto y así ejecutar movimientos más agresivos en busca de algún receptor.

Lo extraño del caso es que los Eagles han comenzado a rejuvenecer su ofensiva con fichajes como el de Wicks, mientras que los Patriots han gastado bastante en Romeo Doubs. El paso a una reconstrucción en el primer caso o el riesgo para volver a estar en la Super Bowl 2026 en el segundo, son vertientes convenientes según las necesidades y los jugadores disponibles en la noche del draft.

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El curioso caso de Sam LaPorta

Otro Pro Bowl colocado en multitud de traspasos en el ambiente previo al draft es Sam LaPorta, cuya lesión de espalda genera ciertas dudas en Detroit para una posible renovación justo de cara al último año de novato. Por ahora no hay un interés específico pero todos los especialistas en el mercado auguran movimientos tanto de Commanders como de Chiefs para hacerse con los servicios del tight end.

Los Detroit Lions están en un momento definitivo para tomar la decisión de ser competitivos, y a día de hoy si hay dudas con la lesión, los más que posibles 80 millones del contrato de LaPorta pueden servir como espacio para buscar un pass rusher de cara a la 26/27.

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Los Rams buscan un respaldo para Stafford

Algunas elucubraciones del mercado colocan a JJ McCarthy en la recámara de Los Ángeles Rams para ser algo más que el suplente de Matthew Stafford, actual MVP. El quarterback de 38 años está de dulce, pero la edad y los problemas físicos están presentes hasta el punto de generar un interés por tener un recambio de garantías para cualquier momento de la temporada, además de ser una tentativa para marcar el futuro a medio plazo tras la retirada de Stafford.

La situación de McCarthy es compleja porque Minnesota Vikings ha firmado a Kyler Murray aparentemente para ser su quarterback titular, lo que le deja sin muchas opciones. Y en los Rams puede tener un rol más interesante después de apenas ser relevante entre lesiones y sus dudosas prestaciones tras ser elegido con el décimo pick en el 2024. Mucho futuro, pero sin duda una promesa por pulir que con McVay puede tener un espacio ideal para crecer.