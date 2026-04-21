Los Ángeles Rams, a punto de renovar al MVP Matthew Stafford

Juan Pérez 21 ABR 2026 - 11:24h.

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El marco de Los Ángeles Rams para la temporada 26/27 es uno de los mejores en toda la NFL con vistas a levantar el título en la Super Bowl, y el camino pasa por colocar los mejores acompañantes junto a Matthew Stafford. El quarterback llega con la vitola de ser el MVP en la última temporada a sus 38 años, y según las últimas informaciones la renovación está muy cerca desde ambas partes en pleno auge del Draft con lo que eso significa para los movimientos de cada franquicia.

Los 40 millones garantizados para Stafford para su próximo año competitivo están lejos del rango de MVP que acaba de obtener, lo que significa además estar fuera del salario de los mejores de la NFL. Con la intención de solventar ese problema para contentar a su estrella, los Rams y los agentes del jugador se han sentado para calmar las aguas de cara a un año ilusionante donde son uno de los grandes favoritos a luchar para estar en lo más alto.

La información de Ian Rapoport habla de conversaciones para empezar a redactar cláusulas específicas en lo que debería ser un aumento para lograr una extensión especial de uno o dos años para elevar el sueldo a unos 55 o incluso 60 millones anuales. Entre esas cláusulas esa parece la mejor idea para lograr que el salario base pase a ser un signing bonus, lo que reduciría el espacio salarial actual para poder completar una plantilla ganadora con la urgencia actual del equipo.

Sólo de pensar en la renovación de Puka Nacua el muro de Los Ángeles Rams para cerrar las puertas a más gasto parece claro, pero son movimientos impensables. Sobre todo porque un jugador como Stafford no puede cobrar tras su temporada menos que Trevor Lawrence o Joe Burrow (entorno a los 55M), aunque sólo sea por su última temporada sin saber cómo va a rendir a sus 38 años en lo que le queda de carrera.

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En las últimas declaraciones oficiales de los Rams no hay ninguna duda, y el reflejo está en las palabras del entrenador Sean McVay, que dice que su quarterback se ha ganado el derecho de estar en los Rams el tiempo que quiera. No es para menos. A pesar de ganar por un sólo voto el MVP frente a Drake Maye, su regularidad en la cima durante todo el año le hacen ser uno de los mejores a pesar de su edad.

Si los Rams logran los dos movimientos y consiguen algo de espacio salarial con la extensión, puede ser algo más agresivo en el draft donde actualmente tienen el pick 13, por no hablar de encontrar algo en los restos de la agencia libre. Muchos equipos también dejan algo de espacio para la temporada por si aparecen lesiones indeseadas en jugadores fundamentales, por lo que toca esperar cuáles son los movimientos a partir del jueves 23 de abril en Pittsburgh con el Draft de la NFL.

A priori los Rams buscan un right tackle o quizás un tercer receptor de confianza, alternativas para completar la plantilla en el momento más trascendental de la offseason a la hora de cerrar las plantillas.