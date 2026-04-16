Los Ángeles Rams generan una lluvia de memes con la equipación 26/27

Juan Pérez 16 ABR 2026 - 19:52h.

Son uno de los máximos favoritos a ganar el anillo

Los Washington Commanders mudan la piel para la temporada 26/27

Compartir







El molde de la nueva equipación de Los Ángeles Rams es tan similar a la del año anterior que sus propios aficionados y una parte del seguidor de redes sociales entra en el anuncio con miles de bromas diferentes. Los uniformes, con apenas tres variantes con respecto a la 25/26, plantea un estilo muy similar para uno de los grandes favoritos a ganar el anillo a la espera de saber cómo acaban las plantillas tras el draft de la próxima semana.

La principal preocupación de los seguidores de los fans es mantener en el equipo a Puka Nacua, pendiente de una renovación millonaria, pero entre tanto el enfoque artístico muestra su cara en tres estilos diferenciados. Azul, amarillo, blanco y el negro de la tercera equipación son los colores cruciales para una marca que está en pleno cambio y que también prometen dos sorpresas de cara al verano.

PUEDE INTERESARTE El niño de 9 años que cumplió su promesa de estar en la NFL y ahora es una estrella

El principal cambio de la nueva piel de los Rams es la eliminación de los degradados en los dorsales para hacerlos más naturales, un cambio que lo deja todo en amarillo para dejar atrás el toque blanco del año anterior. El segundo gran cambio es el cambio de lugar del 'chest tag' incluido en el 2020, una especie de etiqueta hasta ahora en el pecho con el 'RAMS' escrito y que ahora pasa a una parte trasera del cuello.

El tercer aspecto significativo está en el toque de color del hombro con un cierre diferente en el cuerno amarillo del carnero que pinta los laterales de la equipación, que en esta ocasión tienen un cierre en punta en vez del cuadrado del año anterior. La explicación de este cambio es ofrecer una visión algo más agresiva de la definición de los Rams con la demostración de esos cuernos puntiagudos.

Independientemente de la explicación técnica, la comparación de los uniformes del último año y el próximo muestra un estilo más que similar, porque lejos de la regeneración, el cambio es mínimo. La camiseta ahora es más limpia sobre todo por el cambio en el dorsal, pero la belleza de esa sencillez no evita una lluvia de memes.

PUEDE INTERESARTE La sonada ausencia de Fernando Mendoza al draft, el mejor aspirante para llegar a la NFL

La percepción de la comunidad al ver la nueva equipación es ese comentario en Twitter que vive envuelto en el humor con un GIF repetido hasta la saciedad para sacar la sonrisa. En ese