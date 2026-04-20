Las 5 claves para entender el draft de la NFL: fechas, picks y trades

Juan Pérez 20 ABR 2026 - 11:06h.

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El Draft de la NFL es el motor principal durante los próximos días para marcar toda la temporada, porque no se trata sólo de un espacio de tres días para elegir nuevos jugadores, sino para estabilizar una estrategia completa en el marco de la 'offseason'. La implicación de las elecciones, los intercambios de picks y el control del límite salarial es la base para entender por qué tantos equipos dejan espacio para tomar decisiones al segundo para conformar su plantilla.

La NFL prepara la alfombra roja del jueves 23 al sábado 25 de abril con tres jornadas de Draft dispuestas en Pittsburgh (Pensilvania) para fomentar el equilibrio competitivo en pos de encontrar las nuevas estrellas jóvenes de la liga. Esa es la base del deporte americano en la mayoría de sus competiciones, y en la NFL el estruendo es mayor por el impacto de ampliar ese momento a siete rondas con un acelerador que este año reduce el tiempo para elegir prospecto.

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Siete rondas para elegir a los mejores jugadores universitarios

El planteamiento más básico para entender el Draft de la NFL pasa por viajar a la primavera de cada año para llegar al evento donde todos los equipos seleccionan a los mejores jugadores universitarios. Los peores equipos de la última temporada eligen los primeros para incentivar el equilibrio en los próximos años, dejando al gran campeón de la Super Bowl como el último en seleccionar en cada una de las siete rondas.

La base de todo es reforzar las plantillas para elegir a los mejores jugadores, pero no siempre es exactamente así porque las necesidades de cada equipo pasan a veces por mejorar una posición exacta. La eterna pregunta de si es mejor draftear por necesidad o por talento está presente en un debate abierto, porque algunos equipos con un quarterback estrella prefieren ir a por un mejor receptor antes de colocar en su plantilla a otro jugador en una posición que ya tienen cubierta.

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Las negociaciones en la noche del Draft de la NFL

Es ahí donde entran la necesidad de algunas franquicias de intercambiar los picks. La negociación previa a las elecciones pasa por una cuenta atrás que varía según la ronda, donde cada equipo tiene unos minutos para decidir si elegir a un jugador o negociar con otros clubes para mover el pick, ya sea para subir o bajar alguna posición en el draft dependiendo de la estrategia en cada caso.

La imagen del General Manager de cada franquicia con todos los ojeadores en una misma sala, teléfonos en mano y con negociaciones constantes, es una de las más frenéticas y divertidas de todo el proceso. Cuando algunas de ellas se hacen públicas, y hay muchos documentales y reportajes al respecto, se entiende mucho mejor el vértigo del proceso desde dentro. No es simplemente elegir un jugador, es una oleada constante de toma de decisiones cruciales para el futuro del equipo.

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El manejo del margen salarial y los tipos de elecciones

De hecho hay muchos equipos que han dejado cierto margen salarial por completar de cara al draft porque la elección en los puestos altos supone un gasto a tener en cuenta. Esa gestión económica está presente en los despachos tanto como el talento de los jugadores, por eso es tan importante entender que no es sólo una noche para seleccionar talento, sino para mover jugadores y rondas dentro de un plan estratégico con muchas alternativas a sabiendas de que todo puede cambiar al segundo.

La amplitud de las plantillas de la NFL hace aún más importante el draft que en otros deportes, porque un jugador de tercera o cuarta ronda puede ser trascendental en un equipo a lo largo de la temporada. Y no sólo en franquicias de la zona baja de la tabla, sino en algunos equipos llamados a competir por su división. Esa negociación para estabilizar las plantillas es el lema principal para entender la relevancia del evento desde el primer día al tercero, porque un sólo movimiento de fichas puede generar un efecto dominó.

Los horarios de los tres días del Draft de la NFL 2026

Jueves 23 de abril, sobre las 2:00 hora peninsular española → 1ª ronda (nuestra madrugada del jueves al viernes)

Viernes 24 de abril sobre la 1:00 hora peninsular español → 2ª y 3ª ronda (nuestra madrugada del viernes al sábado)

Sábado 25 de abril sobre las 18:00 hora peninsular español → rondas 4 a 7 (nuestra tarde-noche del sábado)

En la primera ronda hay ocho minutos para tomar las decisiones, pero conforme avanza el Draft de la NFL el goteo de minutos baja a 7, 5 y 4 minutos.

Cómo seguir en directo el Draft de la NFL 2026

La plataforma interactiva de la NFL permite aprovechar los datos avanzados (Next Gen Stats) para analizar las decisiones de cada equipo en la construcción de las plantillas. Es algo más que una herramienta conversacional, porque permite explorar, entender y tomar contexto de la decisión de cada equipo en el momento exacto del draft.

Para seguir y comprender mejor el Draft, la NFL dispone de una plataforma interactiva que utiliza datos avanzados (Next Gen Stats) para analizar y prever decisiones de equipos en la construcción de sus plantillas. Integra una herramienta conversacional para que los aficionados puedan explorar, preguntar, entender y contextualizar toda esa información de forma sencilla y dinámica. El draft se podrá ver en directo a través del Game Pass de la NFL, y también gratis a través de DAZN.