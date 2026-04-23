Saray Calzada 23 ABR 2026 - 12:16h.

Estela Grande ha recibido insultos y amenazas tras lo que denunció Juan Iglesias en el partido contra la Real

El uno por uno y notas del Real Sociedad ante el Getafe con varios suspensos

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El partido entre la Real Sociedad y el Getafe en Anoeta no estuvo falto de polémica. Unas palabras de Juan Iglesias al término del encuentro han desatado una ola de reacciones y comentarios. El jugador del equipo azulón destacó que Oyarzabal durante el partido se había dirigido a él hablando mal de su mujer. Estela Grande ha reaccionado en redes sociales a esto y ha puesto una captura de mensajes que está recibiendo.

La influencer puso una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp que apunta a ser de Juan Iglesias. "Eres una pedazo de mujer", le decía el jugador del Getafe. A continuación puso otra de los mensajes que había recibido que son irreproducibles. "En el fútbol no hay machismo, no. Ahora no puedo pisar una ciudad que amo profundamente como San Sebastián porque tengo muchísimos mensajes así", decía en su cuenta.

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El origen de los comentarios en redes sociales a Estela Grande

Todo es a raíz de lo que sucedió en el partido de la jornada 33 de LALIGA. Cuando terminó el partido hubo una trifulca entre los jugadores de ambos equipos y Juan Iglesias fue preguntado por ello en los micrófonos de 'DAZN'. "Muy sencillo, además me alegro de que me hagas la pregunta. El capitán de su equipo (Oyarzabal), que luego vamos dando ejemplo, se pone la mano en la boca para meterse con mi mujer", dijo el defensor.

"Pero bueno, esos son los valores que tienen aquí. Y luego lo que no quiero es que vayan dando ejemplo. Se ha puesto la mano en la boca porque no tenía huevos a decirlo", comentó Juan Iglesias. Al parecer estos comentarios que denuncia él fue el origen de que jugadores de ambos equipos tuvieran un encontronazo. . "Es lo de siempre, a la gente le pica que el Getafe gane, les pica vernos ahí arriba. Es un partido para felicitar a este equipo. Empezamos con dificultades, es impresionante trabajar con este equipo y esta gente. Gracias al equipo, al staff y a todos", terminó diciendo.