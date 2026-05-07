La previsión de los 32 quarterbacks titulares en la NFL para la temporada 26/27

Juan Pérez 07 MAY 2026 - 20:13h.

De las opciones de Fernando Mendoza al regreso de Mahomes tras la lesión

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El desglose de las 32 franquicias de la NFL después del draft para el puesto de quarterback es sintomático por la cantidad de traspasos, elecciones del draft y posibilidades en múltiples opciones. Con Fernando Mendoza en el punto de mira en Las Vegas Raiders tras ser el primer pick, la variedad de opciones es múltiple hasta descubrir cuáles son las principales estrellas de la competición para la temporada 26/27.

La espera hasta septiembre deja muchas dudas (Rodgers con los Steelers es el caso más claro), entrenamientos, partidos de pretemporada y sobre todo una adaptación para los rookies, pero en muchos casos los miembros más sonados del staff han hablado. La mayor parte de las preparaciones ofensivas de la NFL tienen claro cuáles van a ser sus mariscales de campo para el próximo año con todo lo que conlleva darle la responsabilidad a un nevo fichaje o a un rookie. Un análisis exhaustivo en cada casa con posibles alternativas.

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Arizona Cardinals

Jacoby Brissett es el QB titular de los Cardinals, pero tiene un asterisco por las dudas que ha demostrado cuando ha tenido que suplir a Kyler Murray, ahora fuera de la franquicia. En la banca espera Carson Beck, el novato proveniente de Miami recién reclutado en el draft que puede entrar en acción si Brissett no funciona a la perfección en el primer mes de competición.

Atlanta Falcons

En los Falcons no hay alternativas porque Michael Penix Jr. es la referencia del equipo tras suplir con soltura a Kirk Cousins en su última etapa. Su final de temporada fue alucinante y ahora no tiene rival.

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Baltimore Ravens

Si los problemas de espalda le dan libertad a Lamar Jackson, su liderazgo en los Ravens es total hasta el punto de medir la temporada en la escala de los All-Pro. Además está en plena negociación para una nueva extension de contrato totalmente garantizado, por lo que debe apretar dentro y fuera del campo.

Buffalo Bills

Josh Allen no tiene ni que mirar al banquillo para saber que es el referente. Es uno de los mejores quarterbacks de la competición y siempre coloca a los Bills en el tier más alto para optar al anillo sólo con su presencia.

Carolina Panthers

Los Panthers es uno de los interrogantes de la temporada a pesar de que Bryce Young parte como claro favorito para ser titular, pero tiene mucho que demostrar. Su conexión con McMillan ha sido clave para tomar el puesto, pero el joven Tayler Green asoma la cabeza desde el draft de 2026 para intentar hacerse un hueco durante la temporada.

Chicago Bears

Caleb Williams es un quarterback único capaz absolutamente de todo en un partido de la NFL, hace lo que pocos o ninguno, pero viene con la bandera de cometer errores infantiles en los momentos más determinantes como los últimos playoffs. Es el titular al 100% en los Bears, pero debe dar un paso más para asentar su madurez y colarse en el top de la liga.

Cincinnati Bengals

No hay discusión con Joe Burrow, la ofensiva que crea junto a Ja'Marr Chase es de las más poderosas de la NFL y vuelve a estar confirmada tras la renovación del receptor.

Cleveland Browns

Es la disputa abierta más clara entre los quarterbacks de toda la NFL. Actualmente Deshaun Watson parte como favorito por la mínima según las sensaciones de los periodistas lo Cleveland tras el minicamp inicial, pero hay mucho por debatir con una pretemporada por delante que promete mucho revuelo. La apuesta por Watson demuestra una regularidad mientras que el riesgo pasa por apostar por la promesa de Shedeur Sanders, que todavía no ha demostrado todo el potencial reclamado desde la universidad.

Dallas Cowboys

La renovación millonaria de Dak Prescott resume la apuesta de Dallas para las próximas temporadas, la presión funcionó y eso lleva la presión al verde hasta 2029.

Denver Broncos

Si el tobillo de Bo Nix no se hubiera quejado en la postemporada, a saber hasta dónde habrían llegado los Broncos esta temporada. No hay duda en Denver, el hombre de Sean Payton se llama Box y se apellida Nix.

Detroit Lions

Jared Goff tiene un equipo hecho a su medida y siempre genera el favoritismo de los Lions al principio de cada temporada sólo con su presencia.

Green Bay Packers

El regalo de Jordan Love está recién desenvuelto entre los quesos de los Packers por lo que vuelve a ser el mariscal de campo y el rostro del equipo. Raro será que Sean Clifford tenga minutos esta temporada.

Houston Texans

El optimismo con el potencial de C.J. Stroud es de los más sonados en la NFL porque es uno de los jóvenes con más talento en la competición. A pesar de que necesita un poco de control, sus revoluciones le hacen ser uno de los más frenéticos. No hay dudas con él.

Indianapolis Colts

La decisión de los Colts de no ejercer la opción de novato de Anthony Richardson presentan un caso interesante para dejarle el mando a Daniel Jones. El deja a Richardson como agente libre sin restricciones en 2026 por lo que no sería raro un traspaso en febrero, por lo que Jones apunta a manejar el barco tras una renovación millonaria si sale bien de su última lesión.

Jacksonville Jaguars

Nadie le puede toser a Trevor Lawrence en Jacksonville, pero si hay un buen suplente de lujo en la NFL ese es Mac Jones.

Kansas City Chiefs

Patrick Mahomes es el titular indiscutible, pero su lesión le puede dejar espacio a Justin Fields, fichado esta temporada para quizás comenzar la season y darle algo más de tiempo para recuperarse de esa rotura de ligamento de la rodilla izquierda.

Las Vegas Raiders

El gran dilema de los Raiders es si darle el equipo al primer pick del Draft de la NFL 2026 desde la primera semana. Fernando Mendoza lo tiene todo para ser una estrella en la NFL, pero la presencia del veterano Kirk Cousins puede cambiar al menos el inicio de la temporada. Si no quieren agobiar al novato de primeras y darle algo más de tiempo para estudiar el libro de jugadas y hacerse al grupo, la opción de Cousins para arrancar es la más sensata. Es un equipo sin presión.

Los Angeles Chargers

La batuta es de Justin Herbert, no hay dudas, la pregunta es hasta dónde puede llevar al equipo esta 26/27.

Los Angeles Rams

MVP Matthew Stafford, nada que decir. Lo curioso es que justo cuando tu quarterback recibe el premio al jugador más valorado de toda la temporada, los Rams han elegido a un quarterback en un puesto muy alto en el draft. Eso coloca mucha presión en Ty Simpson, que no debe jugar, pero sí debe aprender de Stafford para comandar al equipo en 2-3 años.

Miami Dolphins

Los Dolphins son uno de los equipos más inestables a día de hoy en la NFL, y por eso han fichado a Malik Wilis para cambiar de aires tras una etapa complicada con Tua Tagovailoa. A pesar de los ratos de Quinn Ewers en el cierre de la última season, el novato debe dar un paso atrás para ver de qué es capaz Willis como referente.

Minnesota Vikings

Los errores de los Vikings en el puesto de quarterback en los últimos años pasan a un nuevo capítulo, la era de Kyler Murray. Uno de los fichajes de la temporada respaldan el proyecto para apostar fuerte por la era Justin Jefferson mientras J.J. McCarthy pasa a un segundo plano a pesar de su potencial, y todo por la recaída constante de las lesiones.

New England Patriots

Don Drake Maye Parera ha llevado al equipo a la Super Bowl, y aunque repetir hazaña parece harto complicado una temporada más, sobre todo por la inconsistencia en los banquillos por los problemas personales de Mika Vrabel, su nivel debe volver a crecer en su tercer año en la NFL.

New Orleans Saints

Pocos dudan de que Tyler Shough debe ser el titular en los Saints tras la salida de Derek Carr por la puerta de atrás. La franquicia ha comunicado públicamente que Shough es su QB de futuro, por lo que esta temporada al menos es suya.

New York Giants

A priori el equipo está en manos de Jaxson Dart. El jugador de segundo año aclamado por los fans el año pasado tomó la tentativa y no decepcionó. No va a ser uno de los mejores quarterbacks de la competición, pero en un año de idas y venidas, los Giants confían en él su nuevo proyecto.

New York Jets

Geno Smith cierra el círculo con su regreso a los Jets para convertir su irregular carrera en algo realmente nuevo para ambas partes. De aquella etapa en la que acabó con un puñetazo en la mandíbula por una pelea en el vestuario, ahora todo ha cambiado. Llega con más peso en la NFL, pero también con dudas porque en los Raiders ha sufrido mucho tanto en intercepciones como en sacks. Ahora debe demostrar si el regreso a su lugar de origen en la NFL le vuelve a dar superpoderes.

Philadelphia Eagles

Jalen Hurts es el indicado para volver a llevar a la élite a los Eagles. No hay más, debe ser el principal valedor del club este año.

Pittsburgh Steelers

Los rumores apuntan al regreso de Aaron Rodgers a sus 42 años para liderar al equipo, pero el paso en firme de los Steelers en el draft deja a Drew Allar como una opción de futuro tras la elección en la tercera ronda del draft. El QB proviene de Penn State, tiene un físico envidiable con 1,96 m., y por si le llega la oportunidad está entregado ya al libro de jugadas del equipo por si la cuestión con la renovación de Rodgers no acaba en buen puerto, en las negociaciones o durante la temporada por los dilemas físicos de la edad.

San Francisco 49ers

Purdy lo es todo en los 49ers. Si el año pasado llevó a los suyos a plazas inimaginables con una lista eterna de lesionados, con un equipo sano es difícil imaginar un techo para San Francisco.

Seattle Seahawks

Sam Darnold. El hombre tranquilo viene de ganar la Super Bowl, todo lo que hay en Seattle pasa por él, aunque este año debe ser más relevante con el balón en la mano tras la salida de Kenneth Walker III.

Tampa Bay Buccaneers

Baker Mayfield también comanda los Bucaneers sin que nadie le tosa, es parte del escudo, de la ciudad, de la franquicia y del futuro.

Tennessee Titans

El cartel de Cam Ward por expectativas, juventud y proyección le hacen favorito para ser el referente de los Titans. No hay dudas de que debe ser el titular para refrendar ese primer pick del draft de 2025.

Washington Commanders