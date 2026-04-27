Roberto Carlos se cuela en el Draft de la NFL desde el Santiago Bernabéu

Juan Pérez 27 ABR 2026 - 16:06h.

Para hacer la elección oficial de los Atlanta Falcons

El contrato millonario de Fernando Mendoza como pick 1 del Draft de la NFL

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El Draft de la NFL sube varios peldaños en la internacionalización de la marca con el fichaje de varios símbolos globales para anunciar los picks y uno de los combos más sonados es el de Roberto Carlos desde el Santiago Bernabéu. La leyendas del Real Madrid fue el protagonista de una de las elecciones de los Atlanta Falcons, el equipo local que jugará como local en España en el partido de la próxima temporada en el estadio blanco.

La amplitud del Draft de la NFL permite hacer ejecuciones tan variopintas como sorprendentes para atrapar al espectador con apariciones como la de Roberto Carlos, una conexión directa con el Real Madrid, con el fútbol y a la vez con el público español. La presencia en el Santiago Bernabéu es un guiño dentro del mastodonte que es el Draft de tres días con más de 250 selecciones, pero en el encaje actual es la demostración del salto cualitativo para llegar a muchos más espectadores.

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El evento celebrado en Pittburgh viajó durante unos segundos a Madrid para la elección del pick 134 de los Atlanta Falcons, momento en el que Roberto Carlos apareció junto a los jugadores de la Selección española de Flag Football, Atxa Delgado e Iván Escudero. Su misión era sencilla, recordar el enfrentamiento de los Falcons en el Bernabéu y anunciar la selección: "Buenas tardes soy Roberto Carlos, embajador del Real Madrid, y desde el icónico Santiago Bernabéu donde los Atlanta Falcons van a jugar la próximo temporada", aclaró.

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La elección de los Falcons fue el linebacker Kendal Daniels, de la universidad de Oklahoma, una ejecución rápida y sencilla que contrasta con la alfombra roja del primer día donde la mayoría de los grandes invitados están presentes en el evento. La ampliación a más de 250 picks con siete rondas del draft deja espacio para la originalidad dentro del cóctel de la expansión global no sólo con leyendas, sino con todo tipo de perfiles.

Uno de los aspectos subrayados del draft es la presencia de seguidores que se catalogan como algunos de los fans internacionales del año, y Christian Sabán Carretero es uno de ellos. Con la bandera española a la espalda, estuvo presente en Pittsburgh para anunciar el pick de cuarta ronda de los Chicago Bears.

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Estos son sólo dos de muchos casos donde la NFL ha tratado de expandir su marca entre personalidades de todo tipo, algo que por ejemplo desde México se ha hecho con los Texans con el rostro de Raquel Rodríguez. La luchadora de WWE también ha hecho un anuncio muy similar al de Roberto Carlos para elegir el pick 106 de los tejanos en otra maniobra perfecta para mantener el hype en lo más alto en el país azteca de cara a la próxima temporada.

El panorama tras el draft es de ampliar la marca de la NFL mientras los equipos terminan de sondear el mercado en busca de jugadores no seleccionados para llevarlos a entrenamientos privados de cara a posibles pruebas definitivas. Un plus que ahora pasa inadvertido hasta las decisiones finales mientras las grandes estrellas como Fernando Mendoza, el primer pick de este año, se centran en estudiar el libro de jugadas de su nuevo equipo para afrontar la temporada totalmente preparado.