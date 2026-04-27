Jorge Morán 27 ABR 2026 - 10:39h.

El futbolista se durmió tras una tarde de copas con sus amigos

Jack Grealish y su ritual todas las noches junto a su pareja: "Una sauna personal"

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Jack Grealish vuelve a ser noticia por su relación con el alcohol. El que fuera jugador del Manchester City, ahora cedido en el Everton, siempre ha sido conocido por su pasión en las celebraciones, dejando imágenes icónicas después del triplete que consiguió el equipo de Pep Guardiola hace unas temporadas. Pero ahora, mientras sigue recuperándose de su lesión, ha vuelto a reaparecer en un estado que ha generado un gran revuelo en la Premier League.

En Inglaterra conocen a Grealish como 'Party Boy' (chico fiestero) y no es para menos. Aunque es el futbolista inglés más caro de la historia, llegando a pagar el City por él una cifra cercana a los 117 millones de euros, su rendimiento siempre ha sido irregular. Tanto que el Manchester decidió cederle esta misma temporada y ahora se encuentra recuperándose de una operación en el pie.

La pillada a Jack Grealish dormido en un local

El futbolista de 30 años llegó a las 16.30H al Stories, un famoso local en Manchester. Según las informaciones de The Sun después de hablar con varios de los testigos, Grealish estuvo de copas con varios de sus amigos aunque, tan sólo un rato después de entrar, ya estaba dormido en la azotea del local.

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En las imágenes que han sido publicadas por el diario inglés, se puede ver a Grealish en una silla, completamente dormido y en supuesto estado de embriaguez junto a una mesa llena de botellas de alcohol vacías, refrescos y varias copas. "Sus amigos intentaron despertarlo. Seguro que el alcohol le pasó factura", contó un testigo presente en el 'Stories'.

Una imagen que ha generado tanto preocupación, como mucha polémica en Inglaterra. Pese a su lesión y a la falta de minutos con el Everton, no es la primera vez en esta temporada que se puede ver al futbolista de Manchester de fiesta. Ya lo hizo en Roma, junto a varios de sus compañeros, para celebrar el cumpleaños de Jack Pickord.