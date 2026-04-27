Bryan Zaragoza sufre un nuevo revés, la Roma toma una decisión tajante y el Bayern busca solución
El extremo no encuentra su sitio
La carrera deportiva de Bryan Zaragoza es toda una montaña rusa de emociones. Su irrupción en LALIGA EA Sports con el Granada CF le puso en el escaparate europeo gracias a exhibiciones ante los grandes de nuestro fútbol. El Bayern de Múnich no lo dudó y decidió apostar por un joven extremo que apuntaba a dominar las bandas para un puñado de años.
Sus problemas para adaptarse al país germano motivaron su beneficiosa cesión a Osasuna. Su buen nivel en El Sadar invitó al Celta de Vigo a apostar nuevamente por él en su regreso a Europa, pero su paso fue breve y acabó rompiendo su contrato de cesión para acabar la temporada en la Roma. Y allí no termina de encontrar su sitio.
Bryan Zaragoza no encuentra su sitio: Roma y Bayern mueven ficha
En la Serie A, Bryan Zaragoza apenas ha disfrutado de minutos en cuatro jornadas ligueras y encadena hasta siete encuentros consecutivos sin minutos. En la UEFA Europa League también gozó de un escaso protagonismo en la eliminatoria ante el Bolonia. Una situación que, con una opción de compra en el aire, avanzaba lo que ya es una realidad.
Fabrizio Romano, experto en mercado de fichajes, avanza la tajante decisión de la Roma por el atacante malagueño. El histórico club italiano ya ha transmitido al entorno del jugador que no efectuará su opción de compra.
Ante esta situación, Bryan Zaragoza está destinado a regresar a Múnich. Allí, con un Bayern que pelea por conquistar la UEFA Champions League, la dirección deportiva bávara busca soluciones a un fichaje que no salió como esperaban. Con contrato hasta junio de 2029, el club alemán apunta a buscar nuevo equipo para un futbolista que encadena cesión tras cesión sin encontrar un sitio para mantener su nivel sobre el terreno de juego.