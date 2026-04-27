Marcelino fecha el desenlace a su futuro en el Villarreal: el motivo que aleja a las partes

Ángel Cotán 27 ABR 2026 - 09:54h.

El técnico apunta a cambiar de aires

Marcelino desvela sus conversaciones con Iago Aspas y Borja Iglesias tras el Villarreal-Celta: "Uniendo la izquierda y la derecha sería un bastante buen futbolista”

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Marcelino García Toral habla de su futuro. Desde hace semanas, el más que posible cambio en el banquillo sobrevuela el estadio de La Cerámica. Un canto de sirenas que ha llegado a oídos del técnico del Villarreal CF, consciente de la situación, pero que apuesta por no hacer público un desenlace que cada vez parece más cerca. De hecho, el preparador del submarino amarillo ya le pone fecha.

Ante las cámaras de Movistar Plus, Marcelino avanzó que muy pronto se resolvería su situación en el Villarreal: "Bueno yo creo que en poco tiempo lo sabremos. Daremos una decisión definitiva. Nos reuniremos el club y el cuerpo técnico y tomarán una decisión y a partir de aquí la comunicaremos. Hoy hemos logrado la Champions, no matemáticamente, pero sacar 15 puntos al quinto clasificado me parece que la temporada es histórica. Meterse dos veces consecutivas en Champions y no sé cuantas veces uno que no sea de los tres grandes saque tanta distancia con la quinta plaza".

Una primera respuesta que sonaba a no continuidad y por la que fue repreguntado: "Ya veremos. Yo creo que en poco tiempo se sabrá. Una vez que nos dijimos que al final decidiríamos. Lo que es que bueno, afortunadamente, sobre todo por lo de la Champions y el desenlace mucho antes de lo que preveíamos".

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El motivo que aleja a Marcelino García Toral y al Villarreal CF

Lo único cierto es que, a falta de cinco jornadas para el final de LALIGA EA Sports, técnico y club no han alcanzado un acuerdo para extender su vinculación contractual. El motivo de este desencuentro lo arroja el periodista Pedro Morata. El conjunto groguet, valorando su gran temporada liguera, apostó por ofrecer un año más al técnico. Y ahí comenzaron las diferencias.

Según la citada fuente, Marcelino quedó muy decepcionado con la oferta del Villarreal, ya que la propuesta por una temporada, tras tanto años de relación, fue vista como una falta de confianza por parte del entrenador.