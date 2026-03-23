Bryan Zaragoza se la pega en Roma, pierde el tren del Mundial y ya le llueven las críticas

Un mes sin ser titular, tres jornadas sin jugar ni un minuto y fuera de la convocatoria de España

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Bryan Zaragoza no termina de arrancar en Italia. Más bien lo contrario. El extremo protagonizó el pasado mes de enero uno de esos movimientos inesperados de última hora cuando rompió su cesión en el Celta de Vigo y llegó a un acuerdo con el Bayern para jugar la segunda parte de la temporada cedido en la AS Roma. Empezó con buen pie en el Olímpico, pero se ha ido diluyendo como un azucarillo, empieza a perder el tren del Mundial e incluso le empiezan a caer las primeras críticas a través de las redes sociales.

En Serie A, sus números empieza a ser preocupantes: suma tres jornadas seguidas sin jugar ni un solo minuto. Debutó el pasado 9 de febrero jugando media hora ante el Cagliari y fue titular una semana más tarde ante el Nápoles en un partido en el que dio una asistencia, pero fue sustituido al descanso. También fue titular ante el Cremonese el 22 de febrero. Y desde entonces, prácticamente la nada.

En la competición doméstica, salió en el 89 ante la Juventus y se ha quedado sin jugar de manera consecutiva ante el Génova, el Como y el Lecce. Entre medias, una eliminatoria de Europa League ante el Bolonia en la que tampoco ha quedado muy bien parado: titular en la ida y sustituido al descanso y suplente en la vuelta en un duelo en el que acabó bastante señalado.

Bryan Zaragoza, señalado en la Roma tras caer ante el Bolonia

En ese partido de vuelta, con la eliminatoria igualada y los penaltis a la vuelta de la esquina, Bryan entró al campo en el minuto 109 con 3-3 en el marcador. Justo después, en el 111', el Bolonia marcó el gol del triunfo. Y durante el tramo final, el extremo español disputo de tres jugadas en las que acabó perdiendo la pelota, incapaz ni siquiera de colgar el balón al área en busca de un gol que forzara la tanda de penaltis.

Zaragoza se ha quedado fuera de la lista de Luis de la Fuente para este parón de selecciones de marzo y, viendo su línea descendente en Italia, empieza a agotar las opciones de acudir al próximo Mundial. En la Roma suma una asistencia en seis partidos y del Celta se marchó con sólo dos goles y cuatro asistencias en 26 encuentros, pero cifras muy pobres en LaLiga: un gol y una asistencia.

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Aún tiene contrato con el Bayern hasta 2029 y deberá volver a Múnich el próximo verano. Lejos queda su irrupción estelar en el campeonato español de la mano del Granada, que llevó al cuadro alemán a pagar 13 millones de euros por su fichaje en febrero de 2024 y le llevó incluso a la selección. Su cesión el pasado curso a Osasuna tampoco terminó de funcionar. Y en redes, mientras tanto, han surgido las primeras críticas desde su llegada a Italia debido a su pobre rendimiento.