En vídeo, el terrible accidente del padre de Max Verstappen durante el Rally de Valonia

Redacción ElDesmarque Madrid, 27 ABR 2026 - 10:11h.

Jos, padre de Max Verstappen, golpeó la parte trasera izquierda de su vehículo con un árbol y acabó dado la vuelta

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Jos Verstappen, expiloto de Fórmula 1 y padre de Max Verstappen, ha tenido un accidente durante el Rally de Valonia en el que la parte trasera izquierda de su vehículo golpeó un árbol y su acabó dado la vuelta. Tanto él como el copiloto Jasper Vermeulen han salido ilesos del suceso, pero han tenido que abandonar por los daños de su coche. Jos compitió en el Mundial de Fórmula 1 desde 1994 hasta 2003 y fue compañero de Pedro de la Rosa en el año 2000 en el equipo Arrows. El holandés, al igual que su hijo con la GT World Challenge, están aprovechando el parón de carreras para divertirse fuera de la F1.