Fernando Alonso niega que este 2026 sea su última temporada en la F1: "No siento que haya llegado ese momento"

Alberto Cercós García 25 ABR 2026 - 13:17h.

Que la retirada de Fernando Alonso está cada vez más cerca es una realidad, pero no se dará a corto plazo

La vida de Aston Martin y Fernando Alonso seguirá igual en Miami: no habrá revolución en el AMR26

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El futuro de Fernando Alonso es siempre un tema recurrente, más aún cuando el rendimiento de Aston Martin es tan negativo como lo está siendo actualmente. Con el parón por la suspensión de los Grandes Premios de Arabia Saudí y Baréin, el piloto español ha tenido mucho tiempo para reflexionar sobre su futuro. Ya como padre y con la motivación por los suelos, Alonso habla de nuevo sobre una futura retirada. Si bien se entendería que a finales de este 2026 el asturiano dijese basta por diferentes motivos (el hecho de ser padre o la poca confianza que transmite Aston Martin), la realidad es otra bien diferente.

Fernando Alonso ha hecho acto de presencia en uno de los eventos más icónicos del año, en Mónaco: el Gran Premio Histórico. Ahí el piloto español ha recibido muchas muestras de cariño y ha hablado sobre su futuro en la Fórmula 1. Lo que cada vez está más claro es que Alonso se encuentra totalmente implicado con la causa de Aston Martin. Sigue convencido de que es un proyecto ganador y la realidad es que, parece, se niega a abandonar el barco. Alonso quiere ganar y lo quiere hacer pese a que el 2026 no está siendo como él se esperaba.

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Fernando Alonso ve su retirada algo lejos

En una charla distendida y entre momentos de enhorabuena por su paternidad, el futuro ha hecho acto de presencia en la conversación. Si bien sus 44 años pesan, la verdad es que el asturiano no pierde la motivación de ponerse el mono y pilotar en la Fórmula 1. "Es difícil de decir. Me encanta lo que hago, me encantan las carreras; corrí mi primera carrera cuando tenía tres años... y ahora tengo 44, así que llevo 41 años de mi vida al volante", reconoce.

"Creo que el momento en que deje de correr será una decisión muy dura y me costará aceptarla. Creo que el tiempo lo dirá. Lo sentiré. Por ahora no siento que haya llegado ese momento. Me siento competitivo, me siento motivado. Soy feliz cuando conduzco. Espero que no sea la última temporada", añade el piloto de Aston Martin.