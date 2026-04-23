Alberto Cercós García 23 ABR 2026 - 09:40h.

Carlos Sainz fue de los más duros criticando la nueva reglamentación y es de los primeros en valorar sus cambios

Pedro de la Rosa confirma que Aston Martin no tiene un calendario de mejoras: "Paso a paso"

Compartir







El último Gran Premio de Fórmula 1 vivido en Japón supuso un antes y un después con la nueva reglamentación. Tan solo tres fines de semana fueron necesarios para ver que la FIA se había equivocado completamente con la dirección escogida para esta temporada, y todo terminó de la peor manera posible: con un durísimo accidente de Oliver Bearman provocado por todo el tema de las energías y las baterías. Muchos pilotos, tras ello, alzaron la voz. Incluso Fernando Alonso predijo que algo así podía pasar en las carreras. "O chocas o adelantas", auguraba. Pero quien sí puso contundencia en sus declaraciones fue Carlos Sainz. El de Williams cargo duramente contra la FIA por las nuevas reglas y por haber obviado todas las advertencias que los pilotos habían dado. Y es que, desde el minuto uno, sabían que un accidente como el de Bearman podía pasar.

"El accidente de Bearman era cuestión de tiempo. Espero que la F1 recapacite, esta reglamentación tiene lagunas. A la F1 le viene bien este parón, el accidente que hemos visto hoy lo llevamos avisando los pilotos a la FIA y FOM que era cuestión de tiempo. Tenemos velocidades de 40, 50km/h usando el 'boost' y este accidente era cuestión de tiempo, han sido 50G… imagínate si ocurre en Jeddah o Las Vegas sin escapatorias y a velocidades más altas. Espero que la F1 recapacite porque está claro que esta reglamentación tiene lagunas y problemas que hay que solucionar antes de ir a Miami", explicaba sin tapujos Sainz en Suzuka.

Ahora Carlos Sainz aplaude a la FIA

Durante este parón, la FIA ha adoptado una serie de medidas para que la F1 se vuelva más segura. Unas decisiones que entraran en vigor para el Gran Premio de Miami y que el propio Sainz es el primero el elogiar. "Los cambios que la FIA, la F1 y los equipos han propuesto son para tratar de mejorar la carrera, la seguridad y la clasificación. Desde el principio siempre dije que teníamos que tener la mente abierta porque con un cambio tan grande de regulaciones seguro que no iba a estar todo bien desde el principio", destaca en F1TV.

Pero avisa: aún habrá que hacer más cambios. "Estoy feliz de ver proactividad y algunos cambios en marcha. Probablemente tendrán efecto y probablemente habrá otras cosas que tendremos que cambiar en el futuro, pero estoy feliz de que se estén tomando medidas y estoy deseando ver qué efectos tiene en el coche, si podemos llevar el coche al límite en clasificación y cómo va", zanja el madrileño.