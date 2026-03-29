La durísima crítica de Carlos Sainz sobre la nueva reglamentación: "Tiene lagunas y problemas"

Alberto Cercós García 29 MAR 2026 - 10:16h.

Carlos Sainz alza la voz tras la carrera en Suzuka y exige que la F1 recapacite sobre la nueva reglamentación

Uno por uno del GP de Japón de F1: Kimi Antonelli y Oscar Piastri rozan el excelente con Fernando Alonso aprobando al lograr su objetivo

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La nueva reglamentación en la Fórmula 1 sigue dando mucho de qué hablar. Y ahora, con un mes de parón por delante, el monotema será claro. En el Gran Premio de Japón, en Suzuka, se ha vivido el primer gran accidente provocado por esta nueva reglamentación. Oliver Bearman ha experimentado en primera persona qué se siente al esquivar un coche que iba más lento por culpa de estar cargando la batería y antes de entrar en una de las curvas más rápidas del trazado. Mientras que ese coche, el de Franco Colapinto, hacía eso, el Haas de Bearman se acercaba con mucha velocidad. Sin prácticamente tiempo de reacción, el británico tuvo que elegir: cochar con Colapinto o estrellarse. Dos opciones que Fernando Alonso ya pronosticaba justo antes de empezar la carrera. Finalmente, Bearman terminó contra el muro tras golpearse fuertemente evitando a Colapinto. Las consecuencias son una contusión en la pierna y un tremendo enfado por parte de varios pilotos, como Carlos Sainz.

Carlos Sainz había sido muy cauteloso con la nueva reglamentación, sobre todo en pretemporada. Mientras muchos ya hablaban de lo peligroso que iba a ser la Fórmula 1 antes siquiera de empezar el año, él prefería esperar para dar su opinión. Ya se rozó la tragedia en Australia con Colapinto en la salida, pero lo ocurrido este domingo en Suzuka ha terminado con la paciencia de Sainz. Tras terminar en decimoquinta posición y ser consciente del mucho trabajo que tienen en Williams, el madrileño ha cargado duramente contra la nueva reglamentación. "El accidente de Bearman era cuestión de tiempo. Espero que la F1 recapacite, esta reglamentación tiene lagunas", empieza en DAZN.

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Carlos Sainz no se corta y carga contra la F1

La cruda realidad es que lo ocurrido en Suzuka puede repetirse en otros trazados. Y Sainz se cuestiona qué pasaría si esta acción se diese en Las Vegas o Jeddah. "A la F1 le viene bien este parón, el accidente que hemos visto hoy lo llevamos avisando los pilotos a la FIA y FOM que era cuestión de tiempo. Tenemos velocidades de 40, 50km/h usando el 'boost' y este accidente era cuestión de tiempo, han sido 50G… imagínate si ocurre en Jeddah o Las Vegas sin escapatorias y a velocidades más altas. Espero que la F1 recapacite porque está claro que esta reglamentación tiene lagunas y problemas que hay que solucionar antes de ir a Miami", confiesa el piloto español.

"Hay que encontrar la solución, los adelantamientos que veis no son adelantamientos, son rebases", añade Sainz. El piloto español llama a la reflexión de la Fórmula 1 para que piensen en los pilotos antes de que ocurra una desgracia de verdad. Ahora, hasta el Gran Premio de Miami, hay un mes de parón. Es, en definitiva, una oportunidad para que los equipos mejoren sus prestaciones y la FIA recapacite tras tres carreras.