Fernando Alonso avisó que un accidente como el de Oliver Bearman podía pasar: "O chocas o adelantas"

Alberto Cercós García 29 MAR 2026 - 09:47h.

La premonición más cruda de Fernando Alonso justo antes de la carrera en Suzuka de la que todo el mundo habla

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Cuando Fernando Alonso habla, normalmente tiene siempre razón. Sus más de dos décadas compitiendo al más alto nivel en el Mundial de Fórmula 1 le alaban como una de las personas más importantes del Campeonato actualmente. Dejando al margen el momento de Aston Martin y de cómo su rendimiento es muy deficiente, el piloto español lanzó una premonición que por desgracia ya se ha cumplido en una carrera. La nueva reglamentación que este 2026 se está estrenando en la F1 deja muchas incertidumbre. No solo Alonso ha sido muy crítico con ella, otros como Carlos Sainz o Max Verstappen también. Y es que más allá de la falta de espectáculo y lo artificial que están siendo los adelantamientos, los pilotos estaban realmente preocupados porque tarde o temprano iba a llegar un accidente que lo podía cambiar todo. Algo que, precisamente, ha ocurrido en Suzuka con Oliver Bearman.

El Haas del piloto británico se estrelló duramente contras una de las protecciones tras esquivar a duras penas al Alpine de Franco Colapinto. Golpe fortísimo a 50G y con susto importante para un Bearman que salió cojeando de su monoplaza. Una situación crítica provocada única y exclusivamente por la nueva reglamentación. Por cómo Colapinto recarga la batería antes de llegar a la curva y reduce velocidad, y por cómo Bearman gasta toda su energía para intentar ganarle la posición al argentino. Una combinación de decisiones que ha terminado de la peor manera posible. Y esto es precisamente lo que todo el mundo avisaba: se trata de un reglamento muy peligroso.

La premonición de Fernando Alonso antes de la carrera

Curiosamente, Fernando Alonso dio con la clave antes de iniciarse la carrera. Lo hizo ante los micrófonos de DAZN, como si de una premonición se tratara. "Ninguna diversión, qué diversión va a haber adelantando sin querer. De repente, te encuentras con una batería superior al coche que tienes delante, o te estrellas contra él o le adelantas, es más una maniobra de evasión que un adelantamiento por: 'voy a echarle coraje' y voy a pasarle por el exterior o voy a hacer la curva diferente, ahora te encuentras con más o menos batería que tus rivales y adelantas o te adelantan", auguraba.

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Dicho y hecho, por desgracia. El piloto español de Aston Martin dio con el clave en la antesala de una carrera que terminaría protagonizando un accidente de ese calibre. Alonso y otros tantos pilotos están perdiendo la fe en una F1 que cada vez se vuelve más y más antinatural.