Alberto Cercós García 29 MAR 2026 - 09:08h.

Kimi Antonelli gana por segunda carrera consecutiva, con Oscar Piastri y Charles Leclerc en el podio

Fernando Alonso adelanta que el calvario con Honda va para largo y confirma que nada cambiará hasta después del verano

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Kimi Antonelli vuelve a llevar le victoria en este inicio de Mundial y el italiano se alza como líder del Campeonato. Todo, tras una carrera en Suzuka donde sí que ha habido emoción y adelantamientos, pero en la que sigue fallando claramente la esencia del deporte. Antonelli tuvo que 'sufrir' pese a partir desde la 'pole' para terminar la carrera por delante de Oscar Piastri y Charles Leclerc. El de Mercedes perdió su posición en la salida, pero 'gracias' a un Safety Car provocado por el accidente de Oliver Bearmen, la estrategia bridó a Kimi la segunda victoria de la temporada para él. Por atrás, uno de los mayores damnificados precisamente es un Piastri que hasta el Safety Car tenía la carrera controlada; más trabajo tuvo Leclerc, que logró adelantar a George Russell y ascender a la tercera posición en la penúltima vuelta.

Más complicaciones para Lando Norris o Lewis Hamilton, que pese a tener coches rápidos se vieron en situaciones poco favorables para ellos. Y qué decir de los españoles. Fuera de los puntos, pero con un ápice de esperanza en clave Aston Martin. Sin nada que hacer más allá de terminar la carrera, Carlos Sainz pasó por meta en 15ª posición; Fernando Alonso, por su parte, consiguió su objetivo de ver la bandera de cuadros por primera vez en 2026, fue 19º.

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Kimi Antonelli (1º): 9. No supo aprovechar su condición de 'poleman' y perdió hasta tres posiciones en la salida, pero pudo reponerse durante la carrera y batir a Oscar Piastri. La aparición de un Safety Car le ayudó claramente para ganar en Suzuka y alzarse como nuevo líder del Mundial. Es el líder más joven que ha tenido la F1 en toda su historia. Gran inicio de 2026 para él.

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Oscar Piastri (2º): 8'5. Tras una salida prácticamente perfecta donde se puso líder por delante de Antonelli y Russell, el australiano vio cómo Mercedes sigue teniendo un puntito más que McLaren. Aguantó las embestidas del británico y nada pudo hacer Ferrari contra él. Muy buena carrera, sólida y recordando al Piastri de 2025. Es el primer podio de McLaren este año. Paso adelante.

Charles Leclerc (3º): 8. Luchó hasta el final con Russell por subir al podio, y fue el justo vencedor. Si bien la nueva reglamentación ayuda a que este tipo de adelantamientos se consuma, el monegasco usó a la perfección sus armas. En Ferrari sonríen y creen en el pryecto.

Russell (4º): 4. El que hasta ahora era líder del Mundial queda señalado. Primero perdió gran parte de sus opciones en la relanzada, siendo adelantado por Hamilton; luego, vio cómo Leclerc le arrebataba el podio en la penúltima vuelta. Por último, su compañero es el nuevo líder del Campeonato. Día duro para un Russell que, por coche y nivel, se le debe exigir siempre terminar en el podio.

Lando Norris (5º): 5'5. Contrasta totalmente con su compañero en McLaren. Carrera complicada para él, sin muchos destellos y dando la sensación de estar salvando los muebles. La mejor noticia es haber terminado por delante del Ferrari de Hamilton.

Lewis Hamilton (6º): 6. Misma sensación que con Norris. El británico ve desde lejos cómo Leclerc celebra un merecido podio mientras que él no está ni entre los cinco primeros. Queremos más de él.

Max Verstappen (8º): 5. Esta vez no ha sido capaz de remontar. En clasificación fue la sorpresa por quedarse sin pasar a la Q3 y Red Bull corrobora que no están en su mejor nivel. Inicio complicado y carrera agónica. El neerlandés está harto.

Carlos Sainz (15º): 4. Qué decir... El madrileño tuvo momentos de soñar con los puntos, pero nada más lejos de la realidad. Ni el accidente de Bearman ni las batallas delante suya le hicieron recuperar el terreno perdido con sus rivales. Williams tiene mucho trabajo si quieren darle a Sainz un coche competitivo. Suspendido por quedar lejos de los puntos.

Fernando Alonso (18º): 5. Objetivo cumplido, que ya es mucho. El asturiano terminó la carrera con molestias en las manos y en los pies. La hazaña es superlativa, pero a la vez preocupante. ¿Paso adelante? Sí, pero esta situación tiene que cambiar ya.