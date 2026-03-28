El emotivo beso de Jorge Martín con su novia tras ganar el sprint de Austin

Joaquín Anduro 28 MAR 2026 - 22:06h.

Jorge Martín se lleva su primer triunfo al sprint de la temporada

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El piloto español Jorge Martín (Aprilia) ha ganado este sábado por delante del italiano Francesco Bagnaia (Ducati) la carrera Sprint de MotoGP durante el Gran Premio de Estados Unidos, tercera cita del Campeonato del Mundo de motociclismo, mientras que el también español Pedro Acosta (KTM) los ha acompañado en el podio.

El madrileño, sobre el podio en la ciudad texana, dejó una bonita celebración con un emotivo abrazo y beso con su novia, María Monfort Matutes. Hace una semana, tras subir en Tailandia al primer podio tras su accidente, Martín se emocionaba recordando el apoyo y toda la ayuda que le ofreció su pareja durante su difícil tiempo de recuperación.

En el Circuito de las Américas, la categoría 'reina' abrió la veda de calificaciones. Otro italiano, Fabio Di Giannantonio (Ducati), atrapó la 'pole position' con su mejor tiempo de 2:00.136 por delante de su compatriota Marco Bezzecchi (Aprilia), igual que ocurrió la pasada semana en Goiânia durante el Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de Brasil.

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Sin embargo, Bezzecchi y el también italiano Luca Marini (Honda) fueron sancionados con dos puestos de retraso en la parrilla dominical por haber arruinado en la Q2 una vuelta rápida del catalán Marc Márquez (Ducati), quien saldrá sexto el domingo; mejor empezarán el murciano Pedro Acosta, en el segundo lugar, y el balear Joan Mir (Honda), quinto.

Ya de cara a la Sprint, disputada a 10 vueltas, Di Giannantonio bajó tras la salida desde la posición cabecera hasta el cuarto puesto, en un barullo que aprovechó 'Pecco' Bagnaia para alcanzar el liderato delante de Acosta mientras a su cola luchaban Marc Márquez y Di Giannantonio. El 'poleman' rebasó entonces al vigente campeón, que buscó devolvérsela.

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Y antes de acabar la vuelta inaugural, Márquez se fue largo en una curva intentando adelantar y se cayó arrastrando en su accidente a un Di Giannantonio que abandonó la carrera. Bagnaia empezó a marcharse y ahí su persecución tuvo sabor español, pues Martín adelantó en la vuelta 3 a Mir y en la vuelta 4 a Acosta, siempre con Bezzecchi al acecho de todos.

No obstante, Bezzecchi se cayó en una curva hacia el lado izquierdo cuando quedaban tres vueltas para la conclusión y, de manera indirecta, aclaró el podio. Eso sí, la ambición de 'Martinator' tuvo recompensa en la última vuelta, rebasando a Bagnaia en una de las últimas maniobras. Esa victoria le valió para ponerse como líder del Mundial con 57 puntos.