Redacción ElDesmarque Madrid, 30 MAR 2026 - 14:10h.

La fábrica japonesa probó una solución a las vibraciones durante las sesiones del viernes y parece haber funcionado

La presión de Carlos Sainz y Fernando Alonso tiene su efecto: la FIA evaluará el nuevo reglamento

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No todo fueron malas noticias para Fernando Alonso en el Gran Premio de Japón de este fin de semana. El piloto asturiano consiguió acabar una carrera por primera vez en esta temporada siendo 18º el domingo y las soluciones a las vibraciones del motor Honda que se probaron el viernes durante los entrenamientos libres parecen haber mejorado la situación. Aston Martin y Alonso siguen creyendo en la marca japonesa y el abrazo del español y Koji Watanabe, presidente de HRC (Honda Racing Corporation) en la parrilla del domingo, deja un mensaje para todos los que creían que había una crisis entre las dos partes. El rendimiento del coche verde sigue siendo pobre y las prestaciones del motor Honda están lejos de las de sus competidores, pero el primer paso para volver ya se ha dado y, tanto en la fábrica japonesa como en Silverstone, el trabajo no para. Por delante hay un parón de más de 1 mes para darle la vuelta a la situación y ver alguna mejoría en el Gran Premio de Miami del 3 de mayo.

Honda habría encontrado una solución a las vibraciones

Es uno de los grandes problemas del motor Honda y de los que más afecta de manera directa a los pilotos. El viernes, después de la segunda sesión de entrenamientos libres, Fernando Alonso aseguró que las vibraciones eran un 80% mejor respecto a la pretemporada y los primeros grandes premios y, el domingo después de haber acabado una carrera por primera vez esta temporada, dijo que todavía existían pero que eran más soportables. Mike Krack, el jefe de operaciones pista de Aston Martin, habló sobre esto y explicó que lo probado el viernes por Honda supuso "una pequeña mejora" pero que no pudieron incorporarlo a los dos coches de cara al resto del fin de semana. Como de costumbre, los ingenieros japoneses necesitan un porcentaje alto de controles de fiabilidad aprobados y hasta que esas soluciones no tengan el visto bueno desde Sakura, Aston Martin no podrá ponerlas en sus coches.

Mike Krack dice que Aston Martin sigue dando pasos hacia adelante

El representante de Aston Martin en los circuitos fue entrevistado por AS al acabar el Gran Premio de Japón y habló sobre la situación del equipo: "El ambiente en el equipo no es de celebración, está claro, pero si miramos atrás, en Melbourne valoramos hacer seis vueltas y en Shanghái pudimos participar en las sesiones, con mucho trabajo para poder estar en pista. Ese no fue el caso aquí, los coches estaban listos para rodar y nuestro objetivo, modesto, era completar la carrera con ambos coches. Lo conseguimos con uno, es un pequeño paso en una lista con muchos, muchos pasos por delante" dijo Mike Krack. El luxemburgués no evitó hablar de las carencias del coche de Aston Martin, que van más allá del motor Honda: "Utilizaremos este parón para dar el primer paso, pero tenemos que escalar una montaña. No somos buenos en curva rápida y no estamos en el peso mínimo" aseguró el ingeniero. El mismo medio asegura que desde el paddock no se ve a un equipo hundido sino a gente talentosa que está intentando darle la vuelta a la situación. El abrazo de Fernando Alonso y Koji Watanabe en la parrilla del Gran Premio de Japón es significativo y llama a la calma porque, tanto el piloto asturiano como Aston Martin, siguen creyendo en la fábrica japonesa.