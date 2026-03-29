Andrea Esteban 29 MAR 2026 - 10:48h.

Quiso terminar para evitar un abandono de Honda en casa

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Fernando Alonso volvió a demostrar en el Gran Premio de Japón que su competitividad no tiene límites. El piloto asturiano completó una carrera al borde del sufrimiento en el circuito de Suzuka Circuit, llegando incluso a soltar el volante durante unos instantes para masajearse las piernas mientras pilotaba a más de 300 km/h.

Un esfuerzo titánico para salvar el honor de Honda

El objetivo de Alonso en Japón iba más allá de la clasificación. En casa de Honda, el asturiano quiso evitar a toda costa un abandono que habría supuesto un duro golpe para la marca japonesa ante su afición.

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Tras lo ocurrido en China, donde tuvo que retirarse por problemas similares, el piloto español decidió esta vez resistir hasta el final. Durante 53 vueltas soportó vibraciones constantes que le provocaron pérdida de sensibilidad en manos y piernas, una situación especialmente peligrosa a alta velocidad.

Mientras su compañero no pudo completar la carrera, Alonso aguantó hasta el final en una actuación de puro sacrificio que permitió al equipo cruzar la meta en un fin de semana muy complicado.

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Una imagen impactante… y la explicación de Alonso

El momento más llamativo llegó cuando las cámaras captaron a Alonso soltando el volante con una mano para masajearse las piernas en plena recta. Un gesto que evidenciaba el nivel de sufrimiento físico al que estaba sometido.

Sin embargo, tras la carrera, el propio piloto quiso rebajar la gravedad de la situación con naturalidad: “Las vibraciones estaban todavía ahí. Un poco menos quizás que en otras carreras, así que tampoco ha sido fácil, pero bueno, han sido soportables para acabar la carrera”.

Alonso explicó que afrontó la prueba con calma, sin grandes luchas en pista: “Lo viví de manera tranquila, semi aburrida, porque no teníamos grandes luchas por delante y por detrás. Intentar completar la carrera, dar información al equipo y pensar ya en esta pausa”.

Incluso dejó un toque de humor al hablar del descanso tras el esfuerzo: “Muchas gracias, ahora sí, a descansar un poco en casa. O no descansar...”, comentó entre risas tras cumplir su objetivo en Japón.