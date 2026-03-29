La presión de Carlos Sainz y Fernando Alonso tiene su efecto: la FIA evaluará el nuevo reglamento

Alberto Cercós García 29 MAR 2026 - 12:22h.

Tras el Gran Premio de Japón y un duro accidente de Oliver Bearman, la FIA parece darse cuenta

Uno por uno del GP de Japón de F1: Kimi Antonelli y Oscar Piastri rozan el excelente con Fernando Alonso aprobando al lograr su objetivo

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Han tenido que pasar tres Grandes Premios, un accidente muy grave e infinitas críticas por parte de los pilotos de Fórmula 1 para que la FIA se de cuenta de que algo está fallando. La nueva reglamentación llegó hace muy poco para empezar una nueva 'era' en el Mundial. Sin embargo, las primeras conclusiones no son nada positivas. Desde que en pretemporada surgió todo el lío con el motor Mercedes, ya se previsualizaba una situación así de compleja. A esa 'trampa' hay que añadirle los nuevos conceptos que poco a poco suenan cada vez más familiares y unas sensaciones muy desfavorables que ponen en riesgo la seguridad en los circuitos, al menos para ciertos pilotos. Todo ha terminado como se temían algunos: con un fuerte accidente.

En el Gran Premio de Japón, Carlos Sainz ha sido quien más contundentemente ha hablado. Su reacción tras ver el duro accidente de Oliver Bearman lo dice todo. "El accidente que hemos visto hoy lo llevamos avisando los pilotos a la FIA y FOM que era cuestión de tiempo. Tenemos velocidades de 40, 50km/h usando el 'boost' y este accidente era cuestión de tiempo, han sido 50G… imagínate si ocurre en Jeddah o Las Vegas sin escapatorias y a velocidades más altas. Espero que la F1 recapacite", avisaba el madrileño en DAZN. Pero no solo él es consciente de lo peligroso que es pilotar con estas nuevas reglas, Fernando Alonso o Max Verstappen también han alzado la voz.

La FIA actúa y programa reuniones

La reacción de la FIA no ha tardado mucho en llegar. Más allá del ruido de los pilotos en Suzuka, las redes sociales también han hecho su función. Y es que los aficionados más acérrimos a la F1 no da crédito a lo que ven a través de la televisión. Por eso, la FIA ya ha anunciado que durante este parón en abril se reunirá con los equipos para evaluar la situación de las nuevas reglas.

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"Tras el accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón y la influencia de las altas velocidades en el mismo, la FIA desea aclarar lo siguiente:

Desde su introducción, el reglamento de 2026 ha sido objeto de constantes debates entre la FIA, los equipos, los fabricantes de motores, los pilotos y la FOM. Este reglamento incluye, por diseño, una serie de parámetros ajustables, especialmente en lo relativo a la gestión energética, que permiten la optimización basada en datos reales.

Todas las partes interesadas han mantenido la postura de que se realizaría una revisión estructurada tras la fase inicial de la temporada, para recopilar y analizar datos suficientes. Por lo tanto, se han programado varias reuniones en abril para evaluar el funcionamiento del nuevo reglamento y determinar si se requieren ajustes. La FIA seguirá colaborando estrechamente y de forma constructiva con todas las partes interesadas para garantizar el mejor resultado posible para el deporte, y la seguridad seguirá siendo siempre un elemento fundamental de su misión", dicta un comunicado oficial.