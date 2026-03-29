Alberto Cercós García 29 MAR 2026 - 11:32h.

De Telegraaf adelanta que las intenciones de Max Verstappen pueden pasar por decir adiós a la F1 tras este 2026

Uno por uno del GP de Japón de F1: Kimi Antonelli y Oscar Piastri rozan el excelente con Fernando Alonso aprobando al lograr su objetivo

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Max Verstappen no seguirá en el Mundial de Fórmula 1 muchos años más. Es algo que él mismo ha repetido en infinidad de ocasiones, sobre todo al compararse con otros pilotos como Fernando Alonso o Lewis Hamilton. El neerlandés es de esos pilotos que necesita a la Fórmula 1, y la Fórmula 1 necesita a pilotos como Max. Pero si no hay motivación de por medio... poco se puede hacer. Son ya varias las temporadas en la que Verstappen no está a gusto con el 'circo' mediático que promueve la organización. Está en contra de los trazados urbanos, critica circuitos como los de Las Vegas y siempre suelta algún dardo que va directo a la yugular de la FIA. Paciencia tiene, eso está claro. Pero parece que de cada vez menos.

Con la nueva reglamentación, todos los pilotos están en una situación muy complicada. Exceptuando Mercedes, que ve todo el contexto de color de rosa. Sin embargo, el resto no termina de estar conforme con cómo se plantea la temporada. Solo han trascurrido tres Grandes Premios, pero la cruda realidad es más dramática de lo que parece. En Japón la tensión entre la FIA y los pilotos ha aumentado, con Carlos Sainz cargando duramente contra la nueva reglamentación y con otros pilotos como Lando Norris o el propio Verstappen confesando que no se divierten pilotando estos monoplazas. La situación va cuesta bajo y sin frenos. Y el neerlandés puede estar ante su última temporada en la F1.

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Max Verstappen se plantea retirarse a finales de 2026

Es una de la noticias del fin de semana. De Telegraaf avanza que Max Verstappen estaría pensando seriamente si poner punto y final a su andadura en la Fórmula 1 una vez termine esta temporada. Su enfado con la organización es máximo, pero hay una condición que puede decantar la balanza para bien o para mal. Y es que Verstappen, lo que quiere, es divertirse; algo que con esta nueva reglamentación no sucede.

"Era imposible adelantar. Te quedas sin batería y no puedes, es extremadamente ineficiente utilizar la batería. Todo esto es doloroso. Este mes va a ser importante para nosotros para tratar de solucionar los problemas. Tenemos que intentar tener más ritmo. He tenido unas buenas primeras vueltas y después ya me quedé atascado. Era imposible adelantar aquí. Tengo que entender un poco más el coche. ¿El accidente de Bearman? Un coche está prácticamente sin potencia, mientras que el otro usa el modo champiñón. Entonces enseguida tienes una diferencia de 50 a 60 kilómetros por hora. Eso es realmente enorme", cuenta desde Suzuka.

La nueva Fórmula 1 no solo está crispando a muchos aficionados, sino que también provoca que pilotos como Verstappen pongan en duda su continuidad en el 'Gran Circo'. Este mes de abril sin competición, el neerlandés lo usará para reflexionar sobre lo que quiere a corto plazo a nivel deportivo. La retirada está sobre la mesa porque su paciencia ha llegado su fin.