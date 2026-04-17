La vida de Aston Martin y Fernando Alonso seguirá igual en Miami: no habrá revolución en el AMR26

Alberto Cercós García 17 ABR 2026 - 12:41h.

Todas las informaciones apuntan a que Aston Martin no dará ningún paso adelante en el Gran Premio de Miami

Fernando Alonso tiene motivos para renovar con Aston Martin e intentarlo una última vez

Compartir







El parón en la Fórmula 1 lo abrazan ciertos equipos con optimismo. Tras un inicio durísimo y con la nueva reglamentación siendo muy cuestionada, escuderías como Aston Martin veían en el mes de abril una oportunidad única para revertir un contexto muy complicado. Para los británicos, las primeras carreras del 2026 han sido un auténtico sufrimiento. Lo fue la pretemporada, tanto en Barcelona como en Baréin, y lo ha sido en las tres citas donde el 'Gran Circo' ya ha hecho acto de presencia. El problema principal recae en el motor Honda, que no está a la altura de las expectativas. Su rendimiento es deficiente y únicamente Fernando Alonso en Suzuka pudo terminar la carrera. Ese era el gran objetivo del fin de semana, y se cumplió.

Pero la cruda realidad es aún más dura. Porque tener ese objetivo relata a la perfección cuál es la situación en Aston Martin. La fiabilidad del monoplaza está en el alambre, Adrian Newey necesita cambios y Honda trabajar. Todo eso, en mitad de un parón por culpa del conflicto en Oriente Medio, y con un mes de margen entre Gran Premio y Gran Premio. Sobre el papel, tiempo más que suficiente para llegar a Miami con una cierta mejoría. Porque no solo es este mes, sino también tres citas donde han podido tastar en primera persona diferentes puntos a mejorar. Si bien parecería lógico que el AMR26 de Fernando Alonso llegase a Miami con mejoras, parece que no será así.

PUEDE INTERESARTE El Aston Martin Valhalla triunfa por todo el mundo y así se lo agradece la marca a Fernando Alonso

Fernando Alonso seguirá sufriendo con el AMR26

La hoja de ruta de Aston Martin pasa por poner el foco en el verano. Es ahí, de cara a la segunda parte de la temporada, donde la escudería británica quiere hacer los esfuerzos. Porque más allá de resolver problemas de vibraciones o de fiabilidad, Aston Martin tiene que mejorar las prestaciones de la unidad de potencia. Jesús Balseiro cuenta en AS que a nivel de chasis también deberían verse mejoras; mientras que Pedro de la Rosa confirmaba en ElDesmarque que la planificación es inexistente. "Las mejoras, igual que en todos los equipos de Fórmula 1, se van introduciendo carrera a carrera. Vas aprendiendo el reglamento, vas analizando todos tus datos con respecto a carreras anteriores para ir mejorando y puliendo. Pero no tenemos un programa de decir: 'no, en esta carrera vamos a…'. Paso a paso y según vayan saliendo las mejoras del túnel de viento y de fábrica, pues así iremos introduciendo; sin un calendario claro", indicaba.

El objetivo es la segunda parte del Mundial. Es algo que se dijo al inicio de la temporada viendo el panorama y es algo que se mantiene durante este mes de abril. Pero hay más: en Aston Martin miran más hacia el verano, o el último tercio de la temporada, como el momento para poder luchar por puntos. La vida seguirá igual en Miami y en los próximos Grandes Premios, sin revolución aerodinámica y esperando a ver qué dice la FIA sobre la nueva reglamentación.