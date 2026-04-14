Fernando Alonso tiene motivos para renovar con Aston Martin e intentarlo una última vez

Javi Rayo 14 ABR 2026 - 08:23h.

Fernando Alonso estaría pensando en renovar con Aston Martin por un año más

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La Fórmula 1 sigue de parón obligado tras la suspensión de las carreras de Baréin y Arabia Saudita y los rumores sobre qué pilotos estarán en la parrilla del año que viene no paran de sucederse. Una de las grandes incógnitas por resolver es si veremos a Fernando Alonso el próximo año en Aston Martin o si por el contrario pondrá punto y final a su larga trayectoria en el 'Gran Circo'. Dos periodistas de muy contrastada reputación como Jon Noble y Scott Mitchell-Malm han hablado al respecto y los dos coinciden: podremos disfrutar del bicampeón del mundo, al menos, un año más.

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¿Renovación a la vista de Fernando Alonso con Aston Martin?

Hay dos motivos que sustentan principalmente la tesis de que Fernando Alonso renovará un año más. Tras ganar sus dos campeonatos del mundo hace casi 20 años, Fernando Alonso no puede despedirse de la Fórmula 1 luchando por acabar carreras y no por ganarlas. Despedirse así le daría al piloto asturiano un malísimo sabor de boca. El segundo motivo, no dejar de creer en la palabra de Adrian Newey. El gurú de la Fórmula 1 llegó a Aston Martin hace menos de un año con la promesa de construir un monoplaza ganador. Si subsanan los problemas con el motor Honda, Fernando Alonso podría tener entre sus manos un monoplaza ganador a medio plazo. Sería un error abandonar el proyecto -donde tanto esfuerzo y sacrificio ha puesto en los últimos años- y que en una o dos temporadas Aston Martin consiguiera ganar un título mundial.

Así lo explican Jon Noble y Scott Mitchell-Malm en The Race Podcast: "Creo que Fernando sentirán que ha dado el todo por esto (la F1) Tiene un coche de Adrian Newey, no está siendo competitivo con él pero todavía puede rendir a su máximo nivel. Así que sospecho que todavía aguantará una temporada más con la esperanza de resurgir y terminar su carrera en un punto medio alto".