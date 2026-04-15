El Aston Martin Valhalla triunfa por todo el mundo y así se lo agradece la marca a Fernando Alonso

Redacción ElDesmarque Madrid, 15 ABR 2026 - 10:10h.

La escudería británica ha subido un vídeo en forma de homenaje a sus redes sociales con el asturiano y el Aston Martin Valhalla como protagonistas

El dato curioso de la carrera de Fernando Alonso: ha recorrido casi un tercio de la distancia de la Tierra a la Luna

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Aston Martin le ha dedicado un vídeo a Fernando Alonso por su colaboración en el desarrollo del último superdeportivo de la marca inglesa: el Aston Martin Valhalla. La escudería británica ha aprovechado el parón de la temporada de la Fórmula 1 por la cancelación de los grandes premios de Bahréin y Arabia Saudí y ha publicado un vídeo en su cuenta oficial de X homenajeando al piloto asturiano. Pese al mal comienzo de temporada de los de Silverstone, la relación entre Alonso y Aston Martin sigue intacta y las últimas informaciones de The Race aseguran que continuar un año y "acabar su carrera en una mejor posición" es la primera opción del ovetense para la temporada que viene. El último post del equipo inglés refuerza esta teoría y demuestra que la reciente paternidad y el mal rendimiento del coche no van a ser ningún impedimento para que el asturiano siga en la Fórmula 1.

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La colaboración de Aston Martin con Fernando Alonso

El vídeo publicado en el perfil oficial de X de Aston Martin consiste en una mini película donde se repasan los momentos más importantes de la trayectoria de Fernando Alonso. La escudería británica ha querido homenajear al asturiano por ser el principal piloto desarrollador del último gran superdeportivo de la marca, el Aston Martin Valhalla. En el post hablan de las más de 200.000 horas que el español ha estado detrás de un F1 y que no hay nadie más cualificado para desarrollar un coche de este calibre que él. Este automóvil de alta gama es un paso previo a los hiperdeportivos como el Valkyrie, otro de los coches más espectaculares de los de Silverstone. El precio del Valhalla está en torno al millón de euros y ha sido galardonado por la revista Top Gear como el mejor superdeportivo de 2026.

La relación de Aston Martin y Fernando Alonso sigue como siempre

A pesar del comienzo de temporada de Aston Martin y las bajas expectativas que quedan para el resto del campeonato, la intención de Fernando Alonso es continuar en la Fórmula 1. Los periodistas Jon Noble y Scott Mitchell-Malm de The Race han asegurado en las últimas horas que la primera opción del piloto asturiano es intentarlo una vez más y finalizar su trayectoria en una mejor posición. El vídeo publicado por la escudería británica es una señal de agradecimiento y una muestra de que están igual de comprometidos que siempre en darle un coche competitivo y llevarle a lo más alto. Alonso, en numerosas ocasiones, ha declarado que le gustaría seguir dentro del proyecto del equipo inglés una vez se retire y esta colaboración es uno de los primeros pasos para ello.