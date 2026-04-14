Redacción ElDesmarque Madrid, 14 ABR 2026 - 12:42h.

El piloto asturiano lleva 116.242 kilómetros recorridos en toda su carrera, más del 30% de la distancia de la Tierra a la Luna

Fernando Alonso tiene motivos para renovar con Aston Martin e intentarlo una última vez

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Fernando Alonso lleva 23 temporadas en Fórmula 1 y uno de los datos más curiosos de su trayectoria ha sido revelado en las últimas horas. El piloto asturiano, que está lejos de su retirada, y Aston Martin siguen buscando respuestas al mal comienzo de temporada de la escudería británica. Los de Silverstone quieren aprovechar el parón de la competición por la cancelación de los grandes premios de Bahréin y Arabia Saudí y encontrar soluciones. Mientras tanto, la cuenta oficial de X de la F1 ha publicado un vídeo a raíz del éxito de la misión espacial de Artemis II. El post muestra la distancia recorrida por los pilotos de la parilla actual durante toda su carrera haciendo la comparación con la distancia de la Tierra a la Luna. El dato de Fernando Alonso ha dejado boquiabiertos a muchos ya que el de Oviedo lleva 116.242 kilómetros, lo que supone casi un tercio de la distancia total hasta el satélite lunar.

Fernando Alonso ha recorrido el 30,24% de la distancia entre la Tierra y la Luna

El vídeo publicado por la cuenta oficial de X de la Fórmula 1 muestra los kilómetros que llevan recorridos los pilotos actuales del campeonato. Desde los más jóvenes como Arvid Lindblad con 908 kilómetros, Gabriele Bortoleto con 6.782 o Isack Hadjar con 7.422 hasta los más veteranos como Sergio Pérez con 79.497 kilómetros, Lewis Hamilton con 109.985 y, finalmente, Fernando Alonso con 116.242. La marca del asturiano, que es el piloto que más distancia ha recorrido en la historia de la F1 después de superar en el Gran Premio de Silverstone de 2022 a Kimi Räikkönen, supone un 30,24% del trayecto hacia la Luna. El español va a seguir alejándose del finlandés ya que las últimas informaciones de The Race aseguran que tiene previsto renovar con Aston Martin.

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¿Hasta dónde llegará Fernando Alonso?

El piloto de Oviedo, pese a sus 44 años y reciente paternidad, va a seguir en la Fórmula 1 al menos un año más según The Race. Los periodistas Jon Noble y Scott Mitchell-Malm han hablado en el podcast del medio en YouTube sobre el futuro de Fernando Alonso y han sido bastante claros. Ambos afirman que el español no va a abandonar Aston Martin esta temporada y que creen que "aguantará una temporada más" para "acabar su carrera en una mejor posición". Las cifras de 116.242 kilómetros recorridos en toda su carrera y el 30,24% del trayecto lunar parece que quedarán en anécdota ya que Alonso continuará en Fórmula 1 engordando ese dato. La pregunta es, ¿hasta dónde llegará Fernando Alonso? La escudería británica tiene uno de los mejores pilotos de la parilla y sabe que su tiempo es limitado. Aunque vaya a seguir una temporada más, es innegable pensar que el futuro del asturiano estará completamente ligado al rendimiento del coche y a las aspiraciones que el equipo inglés tenga.