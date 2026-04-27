Jorge Morán 27 ABR 2026 - 13:27h.

Ansu Fati ha vuelto a ser importante con el Mónaco

La condición del Mónaco para ejercer la opción de compra de Ansu Fati

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Ir al Mundial 2026 es el sueño de muchos futbolistas, pero no todos podrán tener hueco en la lista de Luis de la Fuente. Uno de ellos es Ansu Fati, quién a principio de año no tenía opciones, pero ha recuperado sensaciones con el Mónaco y podría ser una de las grandes sorpresas de la Selección Española. Algo que ha confirmado hasta su padre, Bori Fati.

El futbolista del Barcelona se fue al Mónaco este pasado mercado de fichajes en forma de cesión y ha sido en Francia en dónde ha vuelto a demostrar su nivel. En los 27 partidos disputados, Ansu ya ha anotado diez goles, dando además una asistencia, y es uno de los fijos del equipo de Sébastien Pocognoli.

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Las opciones de Ansu Fati para ir al Mundial

Aunque se marchó cedido y habiendo renovado con el Barça, el Mónaco tiene una opción de compra de unos once millones de euros. Una situación que hace que Fati esté pensando en quedarse en la Ligue 1. "Todavía no sabemos qué va a pasar con su futuro, porque tiene contrato hasta 2028, eso es seguro. No lo sabemos, pero queremos que se quede en el Mónaco porque es feliz allí", dijo Bori Fati, padre del jugador, al portal winwin.

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A esto se le suma el poco interés mostrado por el equipo culé, quién no se ha puesto en contacto todavía con el futbolista culé. "Depende de Flick, pero todavía no han hablado", apunta el padre del canterano culé, quién está recuperando el nivel con el que maravilló en el Barcelona.

Tanto que incluso, pese a las dificultades, en el entorno del futbolista español sueñan con la llamada de Luis de la Fuente para el Mundial 2026. "Eso esperamos. En cuanto a los números, si continúa en estos tres partidos que le quedan con el Mónaco y los juega todos, es lo que esperamos", comenzó diciendo Bori. "Y cuando vuelva a ser convocado con la selección española, dará lo mejor de sí, porque en cuanto a cifras, como delantero, tiene un mayor número de goles. Pero al final, tenemos que esperar", zanjó.