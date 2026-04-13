La condición del Mónaco para ejercer la opción de compra de Ansu Fati

Celia Pérez 13 ABR 2026 - 11:29h.

Tiene una opción de compra de 11 millones a final de temporada

La venta de Rafael Leao ya no es imposible y el Barcelona ya conoce el precio

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En menos de tres meses dará el pistoletazo a un mercado de fichajes que se presenta bastante movido en el FC Barcelona. A pesar de que aún queda un tramo importante de la temporada, Deco no quita la vista a la restructuración del equipo para la próxima campaña. En la agenda culé hay apuntados nombres como el de Alessandro Bastoni, aunque también debe resolver el futuro de hombres como Lewandowski, que apunta hasta final de temporada cuando se resuelva su futuro, o Marcus Rashford, que cada vez tiene más complicado quedarse en la Ciudad Condal, pero también el de Ansu Fati.

El delantero, que se encuentra cedido en el Mónaco con una opción de compra de 11 millones de euros, está dejando muy buenas sensaciones en el conjunto monegasco. Tanto es así, que el club se plantea hacer un esfuerzo económico para que Ansu Fati se quede en el equipo la próxima temporada, pero sin locuras. Eso implica que el futbolista deberá bajarse el salario, tal y como cuenta Andrés Onrubia en Carrusel Deportivo.

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"El Mónaco quiere que Ansu siga la próxima temporada en el club. Dispone de una opción de compra de 11 millones por el jugador cedido por el Barcelona, pero debe darse una series de condiciones para ejecutar esa opción de compra", comenzó explicando.

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"La más importante es que Ansu percibe en el Mónaco 250.000 euros netos, no solo recibe dinero del Mónaco, sino que el Barça paga también parte de su ficha. Esa ficha es una cifra inasumible para el Mónaco. Para que pueda seguir es llegar a un acuerdo y que se baje de manera importante su salario. El Mónaco tiene problemas económicos por la crisis que esta zarandeando a los clubes franceses. El Mónaco está muy contento con el rendimiento, pero tampoco va a cometer una locura ni va a sobre pagar por el internacional español", añadió.