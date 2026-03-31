Varios futbolistas aparecen en la rampa de salida por distintos motivos

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El FC Barcelona ya mira al próximo mercado de fichajes. Un verano en el que se esperan varios movimientos, como casi siempre, y que estará marcado sobre todo por la necesidad de firmar en ataque. En total, hasta 11 jugadores podrían marcharse del Camp Nou en la próxima ventana, aunque todo dependerá de posibles renovaciones, posibles ofertas y la situación con los cedidos.

Jugadores del Barcelona que acaban contrato

Para empezar, hay cuatro jugadores que acaban contrato: Rashford, Joao Cancelo, Christensen y Robert Lewandowski. No está descartada la continuidad de ninguno de ellos, pero tampoco se puede garantizar su continuidad.

Cancelo y Rashford acaban su cesión: el Barça podría intentar comprar al portugués a coste cero, mientras que con el inglés habrá más dificultades debido al alto precio que piden desde Mánchester. A Christensen le han ofrecido una renovación hasta 2028 que todavía no tiene respuesta. Y con Lewandowski aún no hay nada decidido: cumplirá 38 años en verano y tendrá que tomar una decisión en las próximas semanas.

Las posibles salidas del Barça en verano

El resto de jugadores tiene contrato en vigor, lo que no significa que vayan a seguir al cien por cien. Uno de los protagonistas del próximo verano podría ser Ferran Torres, que acaba contrato en 2027. Si el valenciano no renueva, esta sería la última oportunidad de sacar dinero por su venta.

Szczesny también tiene contrato hasta 2027, pero su continuidad no está garantizada, más aún ante un posible regreso de Iñaki Peña o Ter Stegen. En defensa, Ronald Araujo es uno de los jugadores cuyo futuro arroja más dudas, pues ha perdido muchísimo protagonismo, ha vuelto a rendir a un nivel bastante bajo e incluso ha tenido problemas mentales esta temporada, por lo que no se podría descartar un cambio de aires.

En la medular, Marc Casadó es uno de los futbolistas que podría estar en la rampa de salida, pues necesita minutos y se ha visto superado por Marc Bernal. Incluso han sonado cantos de sirena desde Arabia Saudí. Y arriba, otro de los jugadores que podría salir es Roony Bardghji, que apenas suma 600 minutos en toda la temporada y está condenado a vivir a la sombra de Lamine Yamal.

Los cedidos del Barcelona: regresos y salidas

En total, son nueve los futbolistas del Barcelona que aparecen en la lista de posibles salidas. Pero es que entre los cedidos hay varios casos más a tener en cuenta, como son Ansu Fati o Ter Stegen.

El meta ha tenido muy mala suerte en su cesión al Girona y, en teoría, deberá regresar otra vez al Camp Nou en verano. Cumplirá 34 años en marzo y tiene contrato hasta 2028, pero la llegada de Joan García le ha dejado sin sitio. Todo invita a pensar en una nueva salida.

Ansu Fati ha marcado nueve goles esta temporada con el Mónaco y tiene contrato con el Barça hasta 2028. Pero de igual forma, también parece evidente que no tiene sitio en el proyecto deportivo.

Héctor Fort e Iñaki Peña completan la lista de cedidos del primer equipo. El lateral podría tener opciones de quedarse en el Barcelona en la plantilla del próximo curso, mientras que el futuro del portero estará condicionado a las situaciones de Szczesny y Ter Stegen.