Jorge Morán 31 MAR 2026 - 10:26h.

Ambos futbolistas coincidieron pese a la diferencia generacional

Fermín analiza al Atlético en Copa y responde al Chelsea y a la capitanía del Barça: "No tuve duda"

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Las generaciones van cambiando en el mundo del fútbol. Los que antes eran estrellas en nuestro tiempo, ahora han dejado paso a un futuro cargado de calidad que viene a romper este deporte. Pero aunque los nombres cambien y la sociedad evolucione, hay cosas que no terminan de cambiar. Y sino que se lo digan a Fermín López y Guti.

Uno del FC Barcelona y nacido en 2003. Otro del Real Madrid y nacido en 1976. Pues bien, aunque la diferencia entre ambos sea de 27 años, hay costumbres que no cambian, y esto se ha podido comprobar en el pódcast Imagin.

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La coincidencia entre Guti y Fermín López

Preguntados por Miki Núñez sobre lo que hicieron ambos con su primer sueldo profesional, Guti y Fermín López coincidieron, aunque con muchas dudas. "Puede ser un móvil. Un IPhone puede ser", dijo el canterano del Barcelona.

En el caso de Guti, la cosa fue exactamente igual, aunque cambiaron los modelos de una época a otra. "Coincidimos", comenzó diciendo. "Un móvil también. Yo me compré un Siemens", dijo el madridista levantando las risas de los presentes en el estudio. "Era la leche. Yo te digo una cosa, de mi barrio era el único que tenía móvil. Ahora parece que es normal tener un móvil", confesó José María Gutiérrez.

El anti madridismo de Fermín López

Durante la entrevista a ambos, las preguntas también fueron relacionadas con sus discrepancias deportivas, demostrando Fermín López que puede ser uno de los más anti madridistas. Cuestionado sobre el equipo al que jamás iría, el del Barça dejó claro que 'al Real Madrid'.

Pero la cosa no se quedó ahí. Mike Núñez quiso indagar sobre el futbolista del Real Madrid que más les gustaba, eligiendo Guti a 'Mbappé'. Por su lado, el del Barça le costó mojarse, teniendo que ser presionado por el ex futbolista. "¿Puedo coger antiguos? Ronaldo Nazario", comentó.