Álvaro Borrego 27 ABR 2026 - 14:30h.

La opción de compra se ejecutará de manera automática su disputa 45 minutos en al menos 25 partidos y todavía le faltan cuatro

Seis salidas a coste cero en el filial del Betis

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El Real Betis está pendiente de lo que ocurra con Nobel Mendy, quien, si no ocurre algo inesperado, dejará algo alrededor de tres millones de euros en las arcas heliopolitanas, con posibilidad de alcanzar los cinco kilos si se cumplen determinadas variables por rendimiento y logros. El Rayo Vallecano se guarda una opción de compra por el central senegalés que se convertiría en obligatoria si disputa un mínimo de 45 minutos durante al menos 25 partidos oficiales y no diez o quince como se publicó meses atrás. Si se materializa los madrileños se harían con el 80% del pase del jugador, quedándose los de Heliópolis un importante porcentaje de una venta futura.

Nobel Mendy ha cumplido esos requisitos en 21 compromisos oficiales, por lo que todavía debe jugar al menos 45 minutos en cuatro partidos más para que se ejecute de manera automática esa opción de compra. Este fin de semana fue titular contra la Real Sociedad y oposita a ser una pieza clave para Íñigo Pérez en este tramo final de curso, dado que la lesión de Luiz Felipe le resta efectivos en esa parcela defensiva.

A falta de cinco jornadas y al menos dos partidos más de Conference League, todo apunta a que Nobel Mendy cumplirá esos parámetros. Aunque todo está encaminado para materializarse, la realidad es que aún no se ha alcanzado esa cláusula y ni mucho menos eran diez o quince partidos. De confirmarse, el Real Betis ingresaría algo más de tres millones de euros, aunque en variables la operación puede llegar a alcanzar los cinco.

Esto supondría sin lugar a dudas un ingreso extra a tener en cuenta de cara a futuros movimientos en el mercado. Nobel Mendy, castigado por las lesiones durante su etapa heliopolitana, ha encontrado su sitio en Vallecas dejando muy buenas actuaciones en la élite. Un buen hacer que podría dejar más ingresos futuros en el Betis gracias al porcentaje de derechos que decidió guardarse.