Mark Zuckerberg y Tim Cook, favoritos para comprar los Seattle Seahawks

Juan Pérez 30 ABR 2026 - 21:15h.

Son los dos únicos magnates de los cuatro que quieren pujar

El timing de la NFL hasta descubrir el calendario de la temporada 26/27

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El auge de los multimillonarios en las franquicias deportivas estadounidenses puede tener una nueva cara visible en la NFL si la puja por los Seattle Seahawks va en consonancia con la información de última hora. Front Office Sports anuncia que tanto Mark Zuckerberg, (fundador de Meta) como Tim Cook (hasta ahora CEO de Apple), consideran hacer una oferta para tomar el mando en el actual campeón de la Super Bowl.

La continua subida del valor de las franquicias en la NFL reflejado en contratos y en el límite salarial es una escala imposible de frenar para los más ricos del planeta, y el caso de los Seahawks es el más reciente por el valor exponencial de tener el mejor equipo en el mundo. Esa posición empujó a Paul G. Allen a iniciar el proceso de venta pocos días después de levantar el título de campeón, y según la información de FOS hay cuatro grandes compradores que han expresado su interés en hacerse con el club.

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El nombre más sonado es el de Mark Zuckerberg, que según el medio de comunicación está considerando una oferta según cinco fuentes cercanas al proceso de venta. Tim Cook también evalúa una oferta por separado pero las dos otras personalidades todavía no son conocidas a pesar de que otros medios han colocado en esa escala de favoritos a pujar a Steve Ballmer, actual propietario de Los Ángeles Clippers, con un patrimonio de 134 mil millones de dólares.

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La comunicación directa del medio con los representantes de Allen & Co., el banco que gestiona el proceso de venta de los Seahawks, no ha tenido ningún tipo de respuesta sobre las negociaciones como tampoco lo ha hecho el vendedor, Paul G. Allen. No hay ninguna estimación actualmente más allá de la exposición de dos de los cuatro nombres involucrados en el interés por pujar, pero esa simple mención coloca al equipo en el primer plano a pesar de estar en posiciones muy diferentes.

Según Forbes el patrimonio neto de Mark Zuckerberg es de más de 206.000 millones de dólares, una cifra cercana a la mencionada antes por Balmer pero muy lejana a los 2.900 millones de Tim Cook. Sobre todo porque la ventana de la venta tiene una estimación en el mercado de entre 8.000 y 10.000 mil millones de dólares con la única comparativa reciente de la venta de los Commanders en 2023 por 6.050 mil millones.

En ese mismo escalón se acaban de vender Los Ángeles Lakers, una de las franquicias más sonadas sino la que más junto a los Boston Celtics en la NBA, y el precio que ha pagado Mark Walter a la familia Buss es de 10.000 mil millones. Es un espejo no sólo para comparar la liga de baloncesto con el auge significativo de la NFL porque lo que significan los Seahawks está lejos de lo que han hecho históricamente los angelinos, de ahí el valor actualmente del fútbol americano.

El único medidor son los 6.700 mil millones que Forbes Magazine colocó como el precio de mercado actual de los Seahawks el pasado otoño, un precio que se va a aumentar en la venta con total seguridad. Ahora sólo falta ver cómo puede afectar ese proceso a una temporada donde los de Seattle vuelven a estar entre los favoritos junto a Los Ángeles Rams y los Bills.