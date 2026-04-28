Uar Bernard, un coloso directo al Draft de la NFL que nunca ha jugado al fútbol americano

Juan Pérez 28 ABR 2026 - 16:58h.

El primer contacto deportivo del nigeriano fue con 16 años...y fue el baloncesto

Roberto Carlos se cuela en el Draft de la NFL desde el Santiago Bernabéu

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La aparición de un desconocido que nunca ha jugado al fútbol americano en el Draft de la NFL parece ciencia ficción, pero las últimas horas de Uar Bernard corroboran un salto a la élite casi sin precedentes. El nigeriano ha sido seleccionado en la tercera ronda por los Philadelphia Eagles como supuesto defensive tackle después de comprobar sus espectaculares condiciones físicas en el 'Combine', y ahora es uno de los focos alternativos más sorprendentes de la liga.

El Draft de la NFL es mucho más que los primeros planos de Fernando Mendoza con el primer pick y la millonada que va a cobrar en sus cuatro primeros años. La cultura del físico en la NFL tiene un cajón sin fondo gracias a la permeabilidad de las diferentes posiciones, y en determinados puestos alguien sin apenas experiencia puede pasar al primer plano. Por eso Uar Bernard, con tan sólo 21 años y sin experiencia en el deporte, ha sido seleccionado en la séptima ronda con el pick 251 como un disparo al aire con suficientes patrones como para funcionar a futuro.

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El nigeriano de 1,96 m. pesa 139 kg, tiene un 6% de grasa corporal y deja en las pruebas del 'Draft Combine' unas estadísticas increíbles para acompañar el valor de su físico. Lo más llamativo es el salto vertical de 3,30 m., 35 centímetros más que el segundo mejor registro de un defensive tackle, lo que junto al salto vertical de 99 cm. y los 4,63 segundos al correr 40 yardas (unos 36 metros), le dejan como un prospecto alucinante. En otras palabras, es como coger el Madden, hacer el defensive tackle perfecto en estadísticas y dejarle brillar en el verde en busca del quarterback rival cada posesión.

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Ahora bien, de las estadísticas al campo hay una diferencia abismal. Al igual que Los Ángeles Rams han gastado un pick bastante alto en el draft para elegir un quarterback top a pesar de tener al actual MVP en ese puesto, los Eagles han apostado por Bernard el futuro con una séptima ronda de mucho menos valor, pero sin pensar en el presente inmediato. Bernard es una elección sin riesgo que seguramente en la primera temporada no será relevante en el equipo parece complicado, sobre todo por la adaptación a la NFL en multitud de espacios como la táctica, la presión física, la carga psicológica o la experiencia en sí de competir.

Aún así la elección está marcada para ser alguien a quien moldear a medio-largo plazo para funcionar como una sorpresa que puede cambiar el molde con el que captar jugadores en los próximos años. Hay pocos deportes donde alguien pueda optar a la élite sin haber tocado un balón antes. La historia de Bernard es cuanto menos sorprendente porque con 16 años probó por primera vez el deporte con un contacto inicial con el baloncesto, y poco después empezaría a recibir invitaciones para los distintos campus de la NFL en Nigeria y África en 2025.

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Entender los conceptos de la NFL así como vivir desde dentro lo que es un snap profesional no es algo para cualquier jugador con un buen físico. Por eso falta ver si lo excepcional de sus aptitudes puede viajar en dos o tres años hacia algo inédito en el mundo profesional.