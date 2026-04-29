El timing de la NFL hasta descubrir el calendario de la temporada 26/27

Juan Pérez 29 ABR 2026 - 18:00h.

La liga ha dejado pistas durante el draft

Roberto Carlos se cuela en el Draft de la NFL desde el Santiago Bernabéu

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La extensión de los tres días del Draft de la NFL descarga un buen paquete de expectativas hacia la próxima temporada no sólo por las jóvenes promesas universitarias, sino por el cebo constante desde Pittsbourgh sobre el inicio de la competición. Las pistas continuadas de la liga para desplegar el calendario de la temporada 26/27 dejan un bloque bastante claro para el mes de mayo con la relevancia de saber quiénes serán los primeros partidos con las fechas descubiertas.

La hilera de sorpresas en el Draft de la NFL deja una composición inimaginable de las plantillas que ahora deben empezar a estudiar el libro de jugadas de cara a la pretemporada, y mientras tanto, las ganas de fútbol americano pasan al siguiente plano. La promesa de confirmar todos los partidos del año pasa cada año por el mes de mayo, y en esta ocasión se vuelve a cumplir el pronóstico del último lustro para anunciarlo todo a mitad del próximo mes.

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En los últimos cinco años siempre ha coincidido en el mismo bloque donde se ha anunciado entre el 11 y el 15 de mayo sin falta, y para ser más exhaustivos, la oficialidad suele llegar en miércoles o jueves. Eso deja el 13 y el 14 de mayo como las opciones más lógicas para saber no sólo cuáles van a ser los primeros enfrentamientos de la 26/27, sino los choques de titanes planteados para Navidad así como los rumoreados nuevos partidos para Thanksgiving.

Tal es el calado del calendario en la comunidad que la NFL juega a eso desde hace algo más de una década para plantear no sólo ese momento como un evento, sino que deja pistas en el camino. En las horas previas a dar todos los detalles, las distintas cadenas de televisión norteamericanas van deshojando la margarita con destellos exclusivos de algunos partidos estrella en momentos claves del año, así durante horas hasta conocer el schedule completo.

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Por ahora los únicos detalles descubiertos pasan por los encuentros internacionales donde en muchos de los partidos ya hay al menos un integrante como sucede con los Atlanta Falcons para el choque en España. Tras la espectacular recepción del partido del año pasado en el Santiago Bernabéu, el NFL Madrid Game repite en el estadio del Real Madrid con los Falcons como locales a la espera de saber cuál será el rival para la 26/27.

El otro partido asegurado pasa por el Lumen Field, hogar del NFL Kickoff Games, ya que la casa de los Seattle Seahawks será la primera en ver NFL esta temporada debido a que el campeón de la Super Bowl siempre abre la liga en su casa. Esa tradición anclada a la liga desde 2004 suele pasar al jueves noche donde el efecto resaca del año anterior tiene parte de celebración antes de la primera patada.

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Aún así este año hay un pequeño cambio porque ese primer partido se adelanta al miércoles 9 de septiembre si todo se confirma, porque el jueves 10 de septiembre es el primer partido de temporada regular en Melbourne donde juegan los 49ers contra los Rams. Entra tanto hay espacio para sugerir favoritos, posibles estrellas, estrellados en el camino o los jugadores ideales para un Fantasy, un viaje repleto de opciones hasta llegar al punto de partida en menos de cuatro meses.