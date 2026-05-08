Juan Pérez 08 MAY 2026 - 09:21h.

El castillo de naipes para el regreso del receptor puede caer si llega AJ Brown

La previsión de los 32 quarterbacks titulares en la NFL para la temporada 26/27

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La toma de decisiones en la gerencia de las franquicias de la NFL tiene un último capítulo en los agentes libres disponibles después del draft, un limbo en el que aparecen nombres tan interesantes como Stefon Diggs. El receptor, envuelto en polémica de una grave acusación de la que acaba de ser declarado inocente, pasa ahora a ser el centro de atención de algunas franquicias mientras algunos de sus excompañeros lo reclaman para volver a New England Patriots.

El mercado de fichajes de la NFL está muy caliente en las últimas semanas a pesar de las interferencias de un draft que ha marcado el futuro de muchos equipos, pero no de todos. New England Patriots debe potenciar su equipo de receptores para darle un acompañamiento al recién contratado Romeo Doubs, y en ese listado hay dos nombres potenciales: AJ Brown y Stefon Diggs.

La salida de AJ Brown a los Patriots parece marcada para el 1 de junio según algunos rumores, y es que su salida de los Eagles se debe a varios desencuentros tanto con su quarterback como con su entrenador. El choque con Jalen Hurts y Sirianni apunta a un divorcio inmediato que empuja a pensar en una nueva conexión con Drake Maye en New England, pero falta por concretar el precio a pagar. Si Brown vale al menos una segunda ronda, el precio parece válido para llegar a un acuerdo.

Los rumores ahora mismo van en esa dirección, pero hay que esperar al primer día de junio porque antes los Eagles no quieren hacer el movimiento por cuestiones económicas. Si Philadelphia deja escapar a AJ Brown antes el equipo tiene que absorber 43.5 millones de dólares de su límite salarial por lo que no le merece la pena el traspaso hasta entonces. Esta situación crea una corriente alternativa para volver a reclamar a Stefon Diggs simplemente por las dudas ante la espera, porque el fan de los Patriots debe preferir casi en todos los casos a AJ Brown, pero todo está por decidir.

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El caso de Stefon Diggs es cuanto menos complejo porque tras ser declarado inocente por golpear a su chef privado en un juicio de dos días, el jugador otea su hueco en un mercado donde muchos clubes han tomado ya una decisión sobre su cuerpo de receptores. A pesar de su buena temporada con los Patriots, la edad no le hace ser el mismo jugador explosivo que en sus orígenes, pero en rutas cortas ha sido una excelente solución para un equipo que ha rozado la Super Bowl esta temporada pasada.

Seguramente su juicio ha podido frenar a algunos General Managers a la hora de tomar una decisión para colocarlo como la segunda opción en su ofensiva, por eso él mismo busca su hueco en redes sociales. El último vídeo del wide receiver publicado en Instagram es una especie de curriculum visual de sus mejores jugadas, a lo que muchos de sus hasta ahora excompañeros en New England han respondido con una propuesta para recibirlo con los brazos abiertos.

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Christian González es el más directo de todos, y le suelta un "a los Pats" para tenerlo de vuelta, pero otros como, DeMario 'Pop' Douglas, Milton Williams o Jaylinn Hawkins también piden su regreso. La respuesta de Stefon Diggs en los comentarios a todos ellos es el famoso emote de los ojitos mirando a un lado o las manos rezando, un acercamiento simbólico a ese deseo por volver a vestir los la camiseta de los Patriots.

Las consecuencias de la polémica ante los actores del mercado dejan en una posición compleja a Stefon Diggs, que de estar en un contendiente al título ahora espera espacio para encontrar plantilla en la NFL. Su predisposición parece clara para volver a jugar en los Patriots, pero es difícil imaginar a la franquicia con tres receptores como él, AJ Brown y Doubs, por lo que toca esperar si las conversaciones con el equipo le hacen esperar al 1 de junio o busca otra oferta en el mercado.