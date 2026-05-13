Juan Pérez 13 MAY 2026 - 07:42h.

El enfrentamiento pertenece a la novena semana de la competición

La NFL oficializa fecha y hora para el descubrimiento del calendario de la 26/27

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El estandarte del fútbol americano en España brilla con el descubrimiento completo del NFL Madrid Game 2026 con la presencia de Cincinnati Bengals, el equipo comandado por Joe Burrow. El rival de los Atlanta Falcons, anunciados hace un par de meses, certifica un cartel de lujo para el enfrentamiento en el Santiago Bernabéu del 8 de noviembre a las 15.30h,. de cara a una prometedora segunda edición de la experiencia made in USA con un guiño significativo de la mayor estrella del choque.

El pasado 18 de marzo de 2025 Joe Burrow dejó una storie en Instagram sobre su deseo de jugar en Madrid contra los Miami Dolphins en el primer partido en España de la NFL, y un año después recibe su confirmación con la elección de los Bengals para completar el Madrid Game 2026. Es cuanto menos significativo que precisamente uno de los mejores quarterbacks de la liga presente su candidatura a estar y lo haya conseguido por el aliciente que supone para los fans.

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El Madrid Game 2026 apunta muy alto en el encaje de la novena semana de la competición entre Falcons y Bengals después del descubrimiento completo de los nueve partidos internacionales de la NFL. Tener a Joe Burrow en un escenario presencial como lo es el Santiago Bernabéu es una oportunidad única, pero además lleva consigo un pack muy interesante con la presencia tanto de Ja'Marr Chase, un receptor que en poco tiempo se ha convertido en una de las caras de la liga.

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Simplemente la invitación a ver tanto a Burrow como a Chase demuestran el esfuerzo de la NFL por colocar a Madrid en el mapa más relevante de la internacionalización de la NFL por lo que suponen ambos. De hecho los Bengals han viajado hasta en dos ocasiones a Londres para sendos partidos tanto en 2026 como en 2019, y ahora toman la alternativa en el Madrid Game con un respaldo aún mayor al deseo de su quarterback.

Hasta ahora Bijan Robinson era la referencia del partido por la dominancia del running back en la NFL, pero ahora hay muchas más armas para entender el Madrid Game con un enfoque mucho mayor. La escala de los Bengals eleva el techo del partido y además complementa a la perfección lo que puede ofrecer cada equipo.

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Este impulso demuestra un interés en volcar el peso en Madrid de la mejor versión de la NFL con lo que eso significa para la globalización de la liga, porque el éxito del primer partido oficial de la NFL tiene un respaldo mayor. Con el deseo de tener una plaza fija a futuro, esta segunda propuesta entre Bengals y Falcons promete ser un espectáculo aún mayor que ahora tiene definición a falta de sorpresas futuras relacionadas con las actuaciones o los eventos alternativos.

El descubrimiento del calendario hasta ahora es parcial, porque independientemente de los partidos internacionales y algunos enfrentamientos puntuales ya adelantados, es en la madrugada del jueves al viernes cuando se confirma al completo. Mientras tanto toda una estrella de la NFL debe sonreír en casa porque uno de los deseos de la lámpara se le ha cumplido, va a viajar a Madrid para brindar una experiencia única no sólo a sus fans, sino a todos los seguidores de la competición en España.