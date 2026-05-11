La NFL oficializa fecha y hora para el descubrimiento del calendario de la 26/27

Juan Pérez 11 MAY 2026 - 18:58h.

Un billón de posibilidades con arranque en el Lumen Field

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El despliegue completo del calendario de la NFL tiene un evento por sí mismo por la relevancia de conocer todos los partidos con los horarios exactos para la 26/27. La planificación de toda la competición es uno de los estandartes de las ligas deportivas norteamericanas y este jueves 14 es el día definitivo para llegar a él con todo lujo de detalles, desde el primer partido de los flamantes campeones en la casa de los Seattle Seahawks a los grandes partidos en fechas señaladas o el cierre de la temporada regular.

La NFL tiene por delante una activación con un billón de posibilidades y combinaciones diferentes de entre los más de 26.000 factores a tener en cuenta para un sorteo como el del calendario. El trazado de los estadios con la disponibilidad, los requisitos de los viajes, los partidos primordiales para la televisión o los rivales divisionales son sólo algunos de los que se toman en cuenta para preparar todo un año de fútbol americano. Para ello la liga usa AWS, un servicio que ejecuta cargas de trabajo de alto rendimiento para encontrar el mejor calendario posible cada año, y de ahí al listado.

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Por ahora hay algunos partidos confirmados que se han desvelado por parte de algunas de las plataformas ligadas a la NFL, como el New York Giants vs Dallas Cowboys de la primera semana para enlazar con el Sunday Night Football. Es un choque divisional con mucha rivalidad que tiene continuidad el próximo jueves por la tarde en Estados Unidos, aunque el horario exacto para conocer los 272 partidos al completo pasa por la madrugada del jueves 14 al viernes 15 de mayo, a las 02.00h. de la madrugada en España.

Este trabajo no es simplemente una automatización porque la NFL lleva trabajando desde enero para recabar información sobre los clubes y evitar posibles conflictos con otros eventos. También se introducen elementos para generar un calendario rotativo cada año para que cada equipo cumpla ciertos requisitos, como jugar contra uno del resto de los 31 franquicias al menos una vez cada cuatro años, así como que cada equipo compita contra todos los de su división.

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Entre esos requisitos están los alineados con la propia competición, como los seis partidos contra rivales divisionales o los cuatro contra equipos de una división dentro de su conferencia. Además hay otros cuatro contra franquicias de una división de la otra conferencia, así como otros dos contra equipos de las divisiones restantes de su conferencia.

Los partidos internacionales de la NFL para 2026

El Santiago Bernabéu vuelve a ser referente en la próxima temporada de la NFL con un partido donde los Atlanta Falcons serán locales, aunque todavía no hay detalles de cuál será su rival. la sorpresa es que el listado completo de los nueve partidos internacionales llega un día antes que la revelación del calendario total, por lo que el miércoles la NFL dará a conocer todos los detalles sobre cuál será el segundo equipo del Madrid Game, así como el de tantos otros compromisos globales en múltiples partes del mundo.

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En Londres hay tres enfrentamientos programados, dos en el estadio del Tottenham Hotspur y otro en Wembley como es tradición en los últimos años. Australia debuta como sede en el Cricket Ground de Melbourne con el choque entre San Francisco 49ers y Los Ángeles Rams en uno de los primeros choques de la liga, mientras que Ciudad de México, Munich, París y Río de Janeiros también tienen compromisos cerrados, este último con el Ravens - Cowboys.