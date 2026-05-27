Juan Pérez 27 MAY 2026 - 10:59h.

Puede ser el nombre más relevante de los que cambien de franquicia en junio

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El caso de A.J. Brown es uno de los más sonados de cara a la ventana de traspasos prevista para el 1 de junio en la NFL por todo lo que significa mover a un jugador de su calidad. El wide receiver es uno de los nombres más apetecibles para cerrar plantillas más allá del listado de agentes libres de cara al inicio de la temporada en septiembre, y después de un recorrido repleto de rumores con respecto a New England Patriots, la apuesta para jugar en Boston parece la más clara tras las últimas informaciones.

El exjugador Jason McCourty ha levantado la voz para asegurar que la situación parece bastante encaminada para llegar a un acuerdo con los Eagles hasta confirmar el fichaje de A.J. Brown por los Patriots. En sus declaraciones se mete directamente en las profundidades de su posible nuevo equipo para desvelar el sentir: "Todas las personas de dentro que conocen el caso siguen repitiendo el mismo sentimiento, que es casi un hecho que va a ser de New England Patriot".

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Las declaraciones de McCourty este martes en el programa 'Up & Adams' son una validación de lo que puede significar una apuesta segura para volver a luchar otra vez para estar en la Super Bowl. El agregado de un receptor del nivel de A.J. Brown eleva las expectativas del equipo para sostener el nivel del año pasado, cuando nadie esperaba tener a los Patriots ni siquiera muy lejos en los playoffs.

Es cierto que el aval de las nuevas plantillas deja una previsión muy diferente para un año donde hay varios equipos que en teoría han avanzado a los Patriots en el nivel de equipo...pero A.J. Brown puede cambiar las cosas. Entender que New England Patriots puede ser un contender pasa por entender al receptor al mejor nivel si Drake Maye demuestra que es mejor que el año pasado en su tercera temporada.

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La rumorología de los últimos meses deja en el camino a Chiefs, Chargers, Bills y Rams en el intento por conseguir el traspaso de Brown, pero la realidad es que por ahora hay un silencio sepulcral que deja a la vista el interés del mercado. Aún así el impacto de la primera jornada puede ser tremendo si el receptor llega a los Patriots por lo que puede significar un Rematch de la Super Bowl en el Kickoff.

De hecho los Patriots son favoritos también para asegurar a Joey Bosa, uno de los agentes libres más reconocidos de entre los presentes en el escenario. Uno de tantos movimientos que todavía puede cambiar el ranking, las previsiones y las expectativas de la temporada 26/27 con un viaje hacia la Super Bowl. La parada obligatoria para los fans españoles pasa por el NFL Madrid Game 2026 con el enfrentamiento entre Cincinatti Bengals y Atlanta Falcons previsto para el 8 de noviembre. Justo ahora que sólo faltan unas horas para el despliegue de la venta de entradas en la primera escala de las tres activas en los próximos días.