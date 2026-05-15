El calendario al completo de la NFL para la 26/27 con Rematch confirmado en la Semana 1

Juan Pérez 15 MAY 2026 - 16:17h.

Los 272 partidos en un sólo vistazo

La NFL presenta el calendario de partidos internacionales de 2026

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El impacto de regresar en septiembre a la NFL con el mismo partido que cerró la temporada pasada con la Super Bowl es una cobertura directa al hype para llegar a los 272 partidos planteados para la 26/27. New England Patriots y Seattle Seahawks vuelven a ser el cartel principal de un festival repleto donde están todos los enfrentamientos oficiales, en una sola imagen o en todos los envoltorios de cada franquicia con presentaciones más que originales.

La compensación de las plantillas de la NFL tras el draft tenía dos horizontes bien distintos, conocer todos los partidos para cada franquicia y al mismo tiempo la preparación de cada bloque de cara a la pretemporada. Una cuenta atrás que todavía tiene un fin común en los fichajes a partir del 1 de junio por las implicaciones contractuales para definir todos los nombres de cara al nuevo ciclo competitivo.

El calendario en la NFL es mucho más importante que en otras competiciones porque cada equipo tiene un cupo limitado de rivales, muy lejos de la temporada regular de otras ligas y deportes donde todos chocan con todos. La reducción a 17 partidos en este caso implica una variación radical de la dificultad para cada club dependiendo del año, de la suerte, del nivel de la división y de múltiples factores que de otra manera no aparecen.

Por eso el descubrimiento de cada enfrentamiento es un evento en sí mismo que lleva días anclado a la actualidad, tanto por los partidos descubiertos con antelación como los choques fuera de Estados Unidos como por las expectativas de los fans. Ante la búsqueda exhaustiva de todos los partidos con los horarios oficiales por parte de la NFL, hay un documento oficial donde están todos los detalles. Quizás sólo hay que ampliar la imagen quince veces para llegar a tener los detalles exactos de cada equipo, pero es la manera más rápida de efectuar búsquedas para conocer los detalles. Además tienen marcados los días especiales como Thanksgiving, Navidad, Black Friday, los partidos internacionales o los Monday Night Football.

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Este panorama es perfecto para los aficionados, que ya tienen por delante todos los detalles necesarios para elegir a qué partidos viajar, cómo comprar los billetes y los horarios establecidos para cada caso. Un escenario ideal que bien podría viajar a otras competiciones para tener una organización minuciosa de principio a fin.

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El impacto de las redes sociales en el calendario de cada franquicia

En los últimos años el peso de las redes sociales ha dado un giro de 180 grados gracias a la originalidad de muchos equipos, que han tomado el calendario como una forma de crear contenido. Los Titans son los reyes de esto con un encontronazo directo de individuos en la calle que relacionan directamente con protagonistas de otros equipos, como ya hicieron en el pasado descubriendo escudos que la gente no conocía para presentar a sus rivales.

El caso de los Colts en esta temporada es especial, porque utilizan las animaciones de Los Simpsons para aprovechar el listado de equipos a los que se van a enfrentar a partir de septiembre. Otro caso sonado es el de los Rams, que aprovecha la gastronomía para viajar entre estados y hacer el mismo ejercicio, mientras los Browns tiran del arcade de los 90 con Street Fighter como referente, una activación que merece la pena en cada uno de los 32 equipos para entrar de lleno en la energía de la NFL.