Juan Pérez 14 MAY 2026 - 08:41h.

Una filtración a sólo unas horas de la confirmación oficial por parte de la liga

La NFL confirma el Madrid Game 2026 del Santiago Bernabéu: Atlanta Falcons - Cincinnati Bengals

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El goteo de información hacia el calendario completo de la NFL deja un rumor pendiente de confirmación para las próximas horas con el posible Rematch de la Super Bowl para abrir la temporada 26/27 a lo grande. El enfrentamiento entre New England Patriots y Seattle Seahawks del pasado mes de febrero puede repetirse en la primera jornada como germen de una rivalidad rescatada para la primera semana.

La madrugada de este jueves 14 al viernes 15 es el momento elegido por la NFL para descubrir al completo el calendario de la NFL, pero las filtraciones de las últimas horas desvelan el impacto más grande hasta la fecha. Tras la confirmación de los nueve partidos internacionales con la presencia de los Bengals de Joe Burrow en el Madrid Game 2026, la recuperación de las dos franquicias de la última Super Bowl 2026 es un golpe maestro planteado para el 9 de septiembre en el Lumen Field.

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La información de hace unos días de Kirk Minihane con la confirmación posterior de Jordan Schultz parece definitiva para reavivar el fuego entre ambos después de la paliza de la gran final. El título de los Seahawks marca un camino prometedor para Seattle de cara a los próximos años a pesar de la marcha de Kenneth Walker III, mientras que el equipo comandado por Drake Maye echará fuego en pos de la revancha.

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Tanto quiere incentivar la NFL esta narrativa que New England Patriots va a estar presente mientras el equipo que le ganó despliega frente a sus ojos el banner de campeón, un acto que vale tanto de motivación para unos como para otros. Indudablemente es un acierto que funciona gracias a que no es una activación común, porque la elección de los finalistas de una Super Bowl para abrir la siguiente temporada no es muy común en la NFL, de hecho es algo que no sucedía desde 2016 con el Broncos vs Panthers.

Ahora a los Patriots les toca ser la otra cara de la moneda, porque las dos últimas veces que abrió la temporada, en 2015 y 2017, abrieron la NFL con el mismo acto para colocar el banner frente a Steelers y Chiefs. Ahora son ellos quienes ven desde la barrera esa celebración con la respiración contenido y la fe en un futuro junto a Drake Maye. El quarterback estelar de sólo 23 años es el futuro de la franquicia y todo debe pasa por él.

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A la espera de saber qué sucede con AJ Brown y su posible fichaje por los Patriots, el favoritismo de Seahawks es extremo no sólo por el resultado de la Super Bowl, sino por el trabajo realizado en la agencia libre y en el draft. En la teoría Seattle parece un contendiente al título bastante claro mientras que los Patriots han bajado un escalón en la previsión a pesar de hacer buenos movimientos para mejorar la ofensiva. Un enfoque por definir en varias plantillas que por ahora planteade una temporada muy prometedora donde Los Ángeles Rams apuntan especialmente alto

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