Redacción Madrid 13 MAY 2026 - 18:15h.

Con un récord de nueve partidos internacionales, la NFL estará en cuatro continentes, siete países y ocho estadios

La NFL confirma el Madrid Game 2026 del Santiago Bernabéu: Atlanta Falcons - Cincinnati Bengals

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La National Football League ha presentado el calendario completo de partidos internacionales de 2026, que supondrá un récord con nueve encuentros a disputar para esta próxima temporada a lo largo de cuatro continentes, siete países y ocho estadios.

Melbourne (Australia), Río de Janeiro (Brasil), Londres (Reino Unido), París (Francia), Madrid (España), Múnich (Alemania) y Ciudad de México (México) acogerán partidos internacionales en 2026 como parte del compromiso de la liga con su expansión global a largo plazo.

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“La temporada 2026 de la NFL contará con nuestro calendario internacional más amplio y ambicioso hasta la fecha, con partidos de temporada regular en Melbourne, Río de Janeiro, Londres, París, Madrid, Múnich y Ciudad de México”, afirmó Peter O’Reilly, vicepresidente ejecutivo de Negocio de Clubes, Internacional y Eventos de liga de la NFL. “El calendario récord de este año contará con algunas de las franquicias de la NFL más importantes del mundo y grandes estrellas jugando en algunos de los recintos deportivos más icónicos del planeta, reforzando la visión de crecimiento global de la liga y acercando, más que nunca, el deporte a nuestros aficionados internacionales”.

El calendario internacional comenzará en Melbourne, Australia, el jueves 10 de septiembre, cuando los San Francisco 49ers se enfrenten a Los Angeles Rams en el Melbourne Cricket Ground.

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Los partidos internacionales de la NFL en 2026

Río de Janeiro, Brasil, tomará el relevo con el partido entre los Baltimore Ravens y los Dallas Cowboys el domingo 27 de septiembre en el icónico estadio de Maracaná. Será el tercer partido de temporada regular celebrado en Brasil y el primero en Río, tras los dos anteriores en Sao Paulo.

Londres acogerá tres partidos consecutivos en la temporada 2026 de la NFL, lo que elevará a 45 el número total de partidos de temporada regular disputados en el Reino Unido desde 2007. Dos encuentros se jugarán en el Tottenham Hotspur Stadium y uno en Wembley Stadium.

El primer partido en el Tottenham Hotspur Stadium se celebrará el domingo 4 de octubre, con los Indianapolis Colts frente a los Washington Commanders. El segundo enfrentamiento se disputará el domingo 11 de octubre y medirá a los Philadelphia Eagles con los Jacksonville Jaguars.

Los Jaguars se desplazarán al Wembley Stadium para jugar contra los Houston Texans el domingo 18 de octubre, en el que será su 16º partido en la capital inglesa y la tercera ocasión en la que disputen dos encuentros consecutivos en Londres dentro de una misma temporada.

El calendario internacional se trasladará después a París para el primer partido de temporada regular en Francia, con los Pittsburgh Steelers frente a los New Orleans Saints el domingo 25 de octubre en el Stade de France.

El domingo 8 de noviembre, los Cincinnati Bengals se enfrentarán a los Atlanta Falcons en el Bernabéu -casa del Real Madrid C.F.-, en el regreso de la NFL a la capital española para disputar un segundo partido consecutivo de temporada regular.

El último partido europeo de la temporada se celebrará en Múnich, Alemania, en el FC Bayern Munich Arena, donde los New England Patriots se medirán a los Detroit Lions. El encuentro, que se disputará el domingo 15 de noviembre, será el sexto partido de temporada regular celebrado en Alemania y el tercero en Múnich.

El calendario internacional concluirá en Ciudad de México, donde los Minnesota Vikings se enfrentarán a los San Francisco 49ers en el Estadio Banorte el domingo 22 de noviembre. El partido supondrá el regreso de la NFL a México por primera vez desde 2022 y será el sexto encuentro de temporada regular celebrado en el país desde 2005.

Partidos internacionales de la NFL en 2026 (*indica un nuevo mercado/ciudad para 2026):