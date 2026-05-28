Juan Pérez 28 MAY 2026 - 12:37h.

Hay tres días para comprar, pero la venta general debe esperar a la segunda semana de junio

Mediaset España y la NFL amplían su alianza con un nuevo acuerdo plurianual

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El inicio escalonado de la venta de entradas en los nueve partidos internacionales de la NFL coloca el Santiago Bernabéu como el fin de una peregrinación para disfrutar por segundo año del Madrid Game. El enfrentamiento entre Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons del 8 de noviembre arranca el proceso de conseguir asiento en sólo unas horas en tres escalas con los horarios establecidos para afrontar las colas digitales lo más pronto posible para elegir el asiento deseado.

El choque de titanes entre Bengals y Falcons para el NFL Madrid Game 2026 pasa al primer plano tanto para seguidores como descubridores del fútbol americano en la segunda propuesta consecutiva en España. El descubrimiento de los horarios, diferentes para cada uno de los tres días, genera una alarma automática para perseguir el sueño de vivir un partido en vivo de la NFL para ver a estrellas como Joe Burrow y Bijan Robinson.

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En los detalles del proceso es fundamental saber que el coste final de las entradas, con todas las comisiones incluidas, aparece desde el primer momento. El límite de entradas que un mismo usuario puede comprar se limite a seis por cuenta, y los links de compra estarán disponibles 30 minutos antes del inicio de la preventa estimada para cada día. Además los menores de 16 años podrán comprar entradas a un precio reducido, así como los bebés de 18 meses o menos podrán acceder gratuitamente (aunque hay que recoger en taquilla la entrada 'Babes in Arms', que no se emiten con antelación.

Viernes 29 de mayo

Este viernes arranca la venta de entradas pero sólo para los usuarios AMEX que tienen una tarjeta de American Express, una ventaja excepcional que el año pasado estaba ligada a VISA. Admite la compra tanto de la admisión general como de los paquetes VIP (hospitality).

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La venta de entradas arranca a las 10.00h. y finaliza el 4 de junio a las 17.00h.

Viernes 5 de junio

La continuidad parte del lujo de los paquetes premium y VIP, porque esas son las entradas que se desbloquean el siguiente viernes 5 de junio, ya con una hora algo más retrasada. El mediodía es el momento exacto para llegar a palcos y espacios más opulentos.

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La venta de entradas arranca a las 12.00h.

Martes 9 de julio

Es el gran día donde la gran mayoría de seguidores va a hacer cola digital, porque el martes 9 de julio arranca la admisión general para la venta al gran público. Tiene el mismo horario que la venta VIP.

La venta de entradas arranca a las 12.00h.

La mejor recomendación en estos casos es estar 30 minutos antes en la web, siempre pendientes de la activación automática para ser de los primeros en entrar por si hay algún resquicio previo con la hora. Esta es la URL oficial donde están todos los partidos internacionales con la venta de entrada activada en cada caso individual, por lo que sólo hay que ir al Madrid Game que de momento tiene el cartel del 'Coming Soon' a la espera del desbloqueo.

Los precios generales van desde la categoría más barata a 47,08 euros a la mejor posición del Santiago Bernabéu donde el pago asciende a los 438,75 euros la entrada. Un vuelco total con impacto directo no sólo en el partido, sino en el show planteado por la NFL para construir un ecosistema que volverá de nuevo a España el próximo año gracias al acuerdo cerrado anunciado en los últimos meses.

El ejemplo del año pasado deja a las claras que la búsqueda de las entradas en los primeros minutos es crucial para llegar a las mejores entradas o a las ideales según cada caso, porque muchas de ellas estuvieron sólo unas horas disponibles. Una búsqueda del mejor espacio para disfrutar de la NFL en vivo.