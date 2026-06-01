La activación de Madden 27 con fecha prevista entre filtraciones

Juan Pérez 01 JUN 2026 - 16:52h.

EA Sports College Football también recibirá su actualización para la nueva entrega

Mediaset España y la NFL amplían su alianza con un nuevo acuerdo plurianual

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Las últimas maniobras del mercado de fichaje de la NFL son carne de Madden 27, el referente de EA Sports para concebir el fútbol americano en sólo unos meses para desplegar el hype hacia la temporada 26/27. Con Los Ángeles Rams, Seattle Seahawks y New England Patriots como grandes favoritos, el simulador plantea su futuro a corto plazo para llegar casi con total seguridad en agosto mientras una lluvia de filtraciones deja entrever su posible portada.

EA Sports coloca el próximo jueves 4 de junio como el día del estandarte para la presentación oficial de las fechas de Madden 27 y College Football 27, las dos vertientes jugables del universo de la NFL. Con la primera saga establecida y la tercera entrega hacia el mundo universitario, los dos juegos están señalados como parte de un entramado mayor que tiene su propio ecosistema dentro del calendario estadounidense, pero cada vez tienen más peso en España gracias a la ampliación de los contenidos en abierto y al NFL Madrid Game 2026.

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Mientras el resto del mundo está pendiente de los eventos del 'No E3' o de la previa del Mundial de la FIFA, los ojos para el fan de la NFL están en el despliegue de novedades planteado para Madden 27.

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A la espera del boceto oficial de EA Sports, la gran noticia es que en las últimas horas ha aparecido una información con demasiados detalles concretos como para dejarla pasar. Sobre todo porque aúna el plus de los contenidos con la aparición de las posibles portadas tanto de Madden 27 como de College Football, la primera con Caleb Williams al frente y la segunda con nombres insignes en el ámbito universitario como Curt Cignetti, Dante Moore, Malachi Toney o Jayden Maiava.

La aparición bajo la nieve de Caleb Williams, quarterback de los Chicago Bears, lo coloca al frente de una temporada ilusionante a pesar de haber bajado el rendimiento este año. Pero la recuperación de los mariscales para la portada puede significar un impulso significativo a pesar de estar lejos de los nombres más relevantes de una temporada donde han brillado mucho más Stafford, Nacua, Drake Maye, Christian McCaffrey o Jaxon Smith-Njigba entre otros.

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A la espera de tener todos los detalles oficiales, por ahora la información filtrada coloca a Madden 27 en el mercado entre el 6 y el 13 de agosto con lanzamiento en Xbox, PlayStation y Nintendo Switch 2. Además el acompañamiento es el de una posible beta del 4 al 7 de junio con la correspondiente membresía habitual para jugar durante una semana antes del lanzamiento del juego con lo que eso supone para el PvP.

El caso del College Football es diferente y el leak apunta al 2 de julio como fecha de lanzamiento, algo lógico al arrancar la temporada algo antes que la NFL, y sobre todo para marcar una diferencia entre juegos. Primero porque el público objetivo es muy parecido a pesar de los millones de seguidores únicos del fútbol americano en la universidad. Dos variables que se van a confirmar este 4 de junio.