El top 10 de los jugadores que venden más camisetas en la NFL

Juan Pérez 10 JUN 2026 - 17:35h.

Desde marzo de 2025 a febrero de 2026

Los dos traspasos estelares en la NFL en el mismo día: A.J. Brown y Myles Garret

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El mayor escaparate de la NFL, en abierto este año otra vez en Mediaset, son los nombres propios, las narrativas de cada uno de ellos para liderar a las franquicias a su anillo, y por supuesto la continuidad de esa afición en los fans. La compra del material de los equipos es uno de los vínculos más afectivos con jugadores y equipos tanto por el apoyo como por el coleccionismo, dos claves para entender cuáles son los 10 jugadores que más ventas han generado en productos oficiales con perfiles renovados como el de Drake Maye.

El merchandising, enfocado principalmente en las camisetas, deja un año más un estudio oficial de la Asociación de Jugadores de la NFL sobre la clasificación de los jugadores que más venden. Y el análisis de las cifras pasa por la venta de los jerseys porque es la compra más habitual, pero también se contabilizan otros artículos de ropa, coleccionables e incluso de productos de venta al por menor. Ahí entran mochilas, estatuillas, vasos o incluso productos para mascotas, aunque las equipaciones están por encima de todo.

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El líder en ventas esta última temporada es Josh Allen, quarterback de Buffalo Bills, constante candidato al MVP y una de las caras más reconocibles de la liga desde su llegada hace ocho años. Su relación con la actriz Hailee Steinfeld ha aumentado en general la popularidad de la pareja independientemente del valor de la estrella en el campo. El mejor jugador de la temporada regular hace dos temporadas opta a todo cada año, y además esta particular clasificación.

El segundo puesto es de Drake Maye, el quarterback de segundo año de los Patriots que ha conseguido rozar el anillo de la Super Bowl esta temporada. Su ascenso meteórico en el equipo de Boston lo ha alzado a los cielos de la popularidad justo en un equipo que tenía de las peores expectativas para la pasada temporada, lo que le ha encumbrado entre los mejores jóvenes de la competición.

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Le siguen Saquon Barkley, Jaxon Smith-Njigba, Jayden Daniels, Patrick Mahomes, Jalen Hurts, Caleb Williams, Jordan Love y Micah Parsons. En detalles oficiales Mahomes se mantiene por octavo año consecutivo dentro del top 10, mientras que Micah Parsons es el único jugador defensivo en el top, algo que sucede por tercera temporada consecutiva aunque esta temporada cambiando la camiseta de los Cowboys por el de los Packers.

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1º: Josh Allen

2º: Drake Maye

3º: Saquon Barkley

4º: Jaxon Smith-Njigba

5º: Jayden Daniels

6º: Patrick Mahomes

7º: Jalen Hurts

8º: Caleb Williams

9º: Jordan Love

10º: Micah Parsons

En la ampliación de nombres hasta llegar al top 20 aparecen en orden Bo Nix, Christian McCaffrey, Justin Jefferson, Aidan Hutchinson, T.J. Watt, Jahmyr Gibbs, Amon-Ra St. Brown, Brock Purdy, Lamar Jackson y C.J. Stroud. Una clara representación donde los quarterbacks vuelven a ser referentes frente a un plus de running backs en comparación a los diez primeros nombres. El estudio completo de la Asociación de Jugadores de la NFL habla de ventas por valor de 1.900 millones de los más de 85 licenciatarios oficiales, una cifra global que remarca los actuales referentes de la competición.