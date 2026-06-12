Juan Pérez 12 JUN 2026 - 09:56h.

Además hay una réplica de sólo 76 unidades con un precio algo más bajo

Mediaset España y la NFL amplían su alianza con un nuevo acuerdo plurianual

Compartir







La ceremonia de entrega de los anillos de campeón de los Seattle Seahawks de la última Super Bowl LX frente a New England Patriots desvela el lujo de la creación del reputado joyero Jason of Beverly Hills. Con más de 50 diamantes blancos, zafiros exclusivos para crear el logotipo de la franquicia y hasta un mecanismo para convertir la pieza en un colgante, el sabor de la victoria tiene ahora su reflejo en una pieza única para los campeones.

La forja del anillo se ha convertido en algo más que la estilización de una pieza no sólo por el refuerzo de las joyas y de las piedras preciosas, sino por las piezas mecánicas que convierten la creación en un diseño único. A las puertas de la próxima temporada con el calendario cerrado, los detalles como la recreación del estadio de los Seahawks es sólo una de las tantas recreaciones creadas en una pieza de ingeniería que permite presionar un botón lateral para mover parte del anillo hasta desvelar las palabras de 'World Champions'. Y el impacto de la visión general es total desde su paso por la forja a la ejecución final.

El verdadero precio de un anillo de campeón de la Super Bowl

El valor del anillo de campeón de la Super Bowl es incalculable para cualquier aficionado y para la mayoría de jugadores, pero hay un marco de comparación bastante comprometido en los últimos años. En este caso el precio estimado en la creación del anillo en los últimos años está entre los 30.000 y los 50.000 dólares, pero con un simple barrido histórico en el mercado el precio se multiplica con suma facilidad.

En el caso concreto de este anillo de los Seahawks, el joyero y creador, Jason of Beverly Hills, no ha querido hacer una estimación pero la última vez que hizo un anillo de campeón para los Rams en 2022 su valor rondaba los 100.000 dólares. Aún así hay múltiples casos de jugadores que deciden vender su anillo de campeón de la NFL por diferentes cuestiones como los problemas económicos, la quiebra o una subasta benéfica. Josh Gordon (Patriots) vendió el suyo por 138.000 dólares y Laekin Vakalahi (Eagles) hizo lo propio por cerca de 125.000 dólares.

También existe una alternativa para los fans en forma de réplica, y no es nada barata. Jason of Beverly Hills ha creado una edición limitada de 76 anillos disponibles a un precio de 15,995 dólares. Hay sólo setenta y seis porque es un homenaje a la fundación del equipo en 1976, por lo que sin duda es una posibilidad única no apta para todos los bolsillos.