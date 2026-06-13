Alberto Cercós García 13 JUN 2026 - 09:43h.

Estados Unidos empieza su Mundial de la mejor manera posible: buenas sensaciones, dominio absoluto y goleada a Paraguay

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Debut más que satisfactorio para Estados Unidos en el Mundial 2026. El combinado norteamericano superó por completo las expectativas demostrando que es una selección a tener muy en cuenta, al menos en el Grupo D. Esta pasada madrugada, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino, pasó claramente por encima de Paraguay. El 4-1 es el reflejo de un partido donde, desde el minuto uno, los locales demostraron tener mucho más clara la idea de juego. Entre superioridad física, futbolística y un dominio completo en la primera mitad del choque, uno de los anfitriones de la cita mundialista puso sobre la mesa su candidatura para soñar con cuotas más altas.

Con Christian Pulisic en modo estelar, Folarin Balogun anotando el primer doblete del Mundial 2026 o Sergiño Dest dejando buenas sensaciones en la banda derecha, Estados Unidos arroyó por completo la defensa de Paraguay. Y es que los sudamericanos estuvieron sobrepasados en todo momento. Omar Alderete no pudo hacer prácticamente nada ante la ofensiva rival; ni otros como Miguel Almirón o Antonio Sanabria en ataque.

El mencionado Balogun logró un doblete, Alberto Reyna sentenciaría el partido con un golazo en el tramo final y la contendia americana la inició Damián Bobadilla en propia puerta; por parte de Paraguay, el gol del 'honor' llegaría en el 73' vía Mauricio. Para EEUU se trata de un inicio estelar de la mano de Pochettino, quien se estrena de la mejor manera en una cita mundialista; mientras que en Paraguay se encienden todas las alarmas posibles.

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Las notas del EEUU: Pochettino se frota las manos

Matt Freese: 6'5. Poco trabajo durante gran parte del encuentro. No pudo evitar el gol paraguayo, pero transmitió seguridad.

Poco trabajo durante gran parte del encuentro. No pudo evitar el gol paraguayo, pero transmitió seguridad. Alex Freeman: 7. Muy activo por la derecha. Se incorporó con frecuencia y ayudó a sostener la presión alta. Asistió en el último gol del partido.

Muy activo por la derecha. Se incorporó con frecuencia y ayudó a sostener la presión alta. Asistió en el último gol del partido. Chris Richards: 7. Sólido en los duelos y atento en las coberturas. Apenas concedió espacios.

Sólido en los duelos y atento en las coberturas. Apenas concedió espacios. Tim Ream: 7. El veterano líder de la zaga. Ordenó al equipo y salió limpio con balón.

El veterano líder de la zaga. Ordenó al equipo y salió limpio con balón. Antonee Robinson: 7,5. Profundo y constante. Ganó metros por banda y participó en varias acciones ofensivas.

Profundo y constante. Ganó metros por banda y participó en varias acciones ofensivas. Tyler Adams: 8. Equilibró al equipo. Recuperó balones y dio continuidad al juego con inteligencia.

Equilibró al equipo. Recuperó balones y dio continuidad al juego con inteligencia. Weston McKennie: 8'5. Dominó el centro del campo. Llegó a zonas de remate, generó ventajas y marcó el ritmo del partido.

Dominó el centro del campo. Llegó a zonas de remate, generó ventajas y marcó el ritmo del partido. Malik Tillman: 8. Muy participativo entre líneas. Generó peligro constante y fue uno de los motores creativos del equipo.

Muy participativo entre líneas. Generó peligro constante y fue uno de los motores creativos del equipo. Sergiño Dest: 7'5. Aportó desequilibrio y movilidad. Encontró espacios con facilidad.

Aportó desequilibrio y movilidad. Encontró espacios con facilidad. Christian Pulisic: 8'5 El gran agitador ofensivo en el primer tiempo. Su movilidad y calidad marcaron diferencias antes de ser sustituido. Dio el pase de gol para que Balogun marcase el 2-0.

El gran agitador ofensivo en el primer tiempo. Su movilidad y calidad marcaron diferencias antes de ser sustituido. Dio el pase de gol para que Balogun marcase el 2-0. Folarin Balogun: 9'5. La figura del partido. Autor de dos goles, referencia constante para la defensa paraguaya y decisivo en el área.

El técnico argentino realizó los siguientes cambios durante el partido: Sebastian Berhalter (6'5), Giovanni Reyna, con golazo incluido (8), Tim Weah (6,5) y Ricardo Pepi (6).

Las notas de Paraguay: desastre a la vista

Orlando Gill: 5'5. Evitó que la goleada fuera aún mayor, aunque quedó muy expuesto.

Evitó que la goleada fuera aún mayor, aunque quedó muy expuesto. Juan José Cáceres: 4,5. Sufrió muchísimo ante la velocidad estadounidense.

Sufrió muchísimo ante la velocidad estadounidense. Gustavo Gómez: 5. Intentó sostener la defensa, pero el equipo quedó partido en demasiadas ocasiones.

Intentó sostener la defensa, pero el equipo quedó partido en demasiadas ocasiones. Omar Alderete: 4,5. Superado en varios duelos y con dificultades para corregir.

Superado en varios duelos y con dificultades para corregir. Júnior Alonso: 4,5. Tuvo una noche complicada ante las llegadas rivales.

Tuvo una noche complicada ante las llegadas rivales. Andrés Cubas: 5. Trabajó mucho, pero quedó desbordado por la superioridad estadounidense en la medular.

Trabajó mucho, pero quedó desbordado por la superioridad estadounidense en la medular. Damián Bobadilla: 3'5. La mala fortuna del gol en propia puerta condicionó su actuación y nunca logró recuperarse.

La mala fortuna del gol en propia puerta condicionó su actuación y nunca logró recuperarse. Diego Gómez: 5. Intentó conectar líneas, aunque apareció poco.

Intentó conectar líneas, aunque apareció poco. Miguel Almirón: 5. Muy vigilado. Apenas pudo generar desequilibrio.

Muy vigilado. Apenas pudo generar desequilibrio. Julio Enciso: 5'5. Fue de los pocos que intentó romper líneas y asumir riesgos. El mejor dentro del desastre.

Fue de los pocos que intentó romper líneas y asumir riesgos. El mejor dentro del desastre. Antonio Sanabria: 4,5. Aislado durante gran parte del encuentro.

Los cambios de Gustavo Alfaro no evitaron la dinámica del partido: Mauricio fue quien marcó (7), Kaku Romero (5'5), Ramón Sosa (5'5), Arce (5) y Gustavo Velázquez (5).